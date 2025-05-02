Ferrari, a Miami presenta la nuova Scuderia Ferrari App: AI e più interazione con i fan

Per gli appassionati di Formula 1 e i tifosi della Ferrari arriva la nuova applicazione "Scuderia Ferrari" che è stata rinnovata per arrivare a coinvolgere maggiormente i fan. Adesso, arriva l'integrazione dell'intelligenza artificiale sviluppata da IBM oltre a funzionalità quali recap delle gare, approfondimenti post-gara, sondaggi interattivi, messaggi dei fan e gli highlight delle gare. Disponibile anche in lingua italiana, la nuova applicazione continuerà ad essere aggiornata nel corso dell'anno per offrire nuove funzionalità.

LA NUOVA APP: PIÙ COINVOLGIMENTO E INTERAZIONE

Con la nuova versione, si passa da una piattaforma puramente editoriale a una. L'interfaccia è stata completamente rivista per essere più coinvolgente e dinamica. Inoltre, grazie alle tecnologie sviluppate da IBM, l'app offrirà agli appassionati esperienze personalizzate basate sulle loro preferenze, creando così una vera e propria community di fan.

Alimentata dall'AI di IBM WatsonX, l'app offre un alto livello di personalizzazione, visualizzazione interattiva dei dati e ricche funzionalità di narrazione. Molte funzioni sono già disponibili, e nei prossimi mesi ne verranno introdotte altre, tra cui un Race Centre ridisegnato con riepiloghi generati dalla AI, analisi delle strategie, approfondimenti post-gara e analisi di telemetria; sondaggi interattivi; messaggi fan-to-team; un percorso personalizzato per i tifosi con profili utente dinamici; notizie in tempo reale, contenuti esclusivi, racconti di pagine di storia e accesso diretto all'universo racing di Ferrari.

La nuova app debutta questo weekend, in occasione del Gran Premio di Formula 1 di Miami.

ALTRE NOVITÀ IN ARRIVO

I prossimi aggiornamenti introdurranno gamification, tour virtuali in 3D, integrazione della piattaforma e-commerce e ulteriori funzionalità alimentate dall'AI. Oltre ai contenuti dedicati a Scuderia Ferrari HP, sull'app troveranno posto anche gli altri universi racing del marchio, come il programma Ferrari Hypercar, le competizioni GT e tutto ciò che occorre sapere sulla Scuderia Ferrari Driver Academy. L'app servirà anche come hub centralizzato per acquistare biglietti, visite ai musei e partecipare agli eventi Ferrari in tutto il mondo.