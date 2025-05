Omoda 7, per il nuovo super ibrido tanta tecnologia e comfort

Omoda 7 è un nuovo SUV “super ibrido” (dotato di ampia autonomia elettrico+endotermico) che arriverà in Italia entro la fine dell’anno. In attesa di saperne di più soprattutto per quanto riguarda gli allestimenti ed i prezzi per il nostro mercato, la casa automobilistica del Gruppo Chery ha voluto raccontare qualcosa di più del suo nuovo modello. In particolare, si è soffermata a parlare dell’abitacolo e della tecnologia che rendono l’esperienza di viaggio più sicura e comoda.

TECNOLOGIA, SICUREZZA E…. PROFUMI

Il nuovo SUV Omoda 7 propone un abitacolo molto spazioso con la plancia dominata da un ampio schermo da 15,6 pollici del sistema infotainment che offre l’accesso ad un ampio ecosistema di servizi digitali. Particolarità, lo schermo è scorrevole e quindi può essere facilmente spostato davanti al passeggero anteriore per garantirgli l’accesso a contenuti legati all’intrattenimento. Il tutto è gestito dal processore Snapdragon 8155 che dovrebbe garantire la massima fluidità nell’interazione. Il SUV può contare pure su di un impianto audio dotato di 12 altoparlanti e su di un sistema di riconoscimento vocale a quattro zone. L’assistente vocale sarà quindi in grado di riconoscere chi degli occupanti sta impartendo il comando vocale, offrendo a ciascun passeggero un servizio personalizzato. Altra particolarità, Omoda 7 offre pure su di un sistema di profumazione che offre una selezione di fragranze.



SICUREZZA IN PRIMO PIANO

Omoda 7 potrà contare su una ricca dotazione di sistemi di assistenza alla guida. In particolare, a disposizione ci sono 19 sistemi ADAS tra cui l’Adaptive cruise control e l’Emergency lane keeping. Il SUV dispone pure su di un sistema di telecamere panoramiche a 540 gradi. Il sistema offre quindi un’immagine completa a 360 gradi più 180 gradi (vista sotto il veicolo) dell’ambiente circostante, senza lasciare angoli morti. Inoltre, la “funzione trasparente” offre una visualizzazione delle condizioni stradali sotto alla carrozzeria della vettura, per poter affrontare anche condizioni stradali complesse senza problemi.

OMODA 7 SUPER IBRIDO

Lungo circa 4,6 metri, Omoda 7 si caratterizza per proporre un powertrain ibrido Plug-in in grado di offrire complessivamente oltre 1.200 km di autonomia con un pieno di benzina e la batteria carica. Le complete specifiche non sono ancora state comunicate. Tuttavia, sotto al cofano dovrebbe essere presente un motore benzina 1.5 TGDi da 105 kW (143 CV) e 215 Nm abbinato ad un sistema ibrido da 150 kW (204 CV) e 310 Nm di coppia. Ci sarà poi una trasmissione a 3 marce specifica per i sistemi ibridi, o Continous Variable DHT (Dedicated Hybrid Transmission) e una batteria LFP da 18,3 kWh (si ricarica anche in corrente continua fino a 40 kW). Il SUV potrà quindi contare su di una potenza massima di sistema di 255 kW (347 CV) con 375 Nm di coppia. Di questo modello ne sapremo di più nel corso dei prossimi mesi.