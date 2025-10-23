La nuova Omoda 4 diventa più "cattiva" con la versione Ultra

Omoda & Jaecoo punta a voler crescere ulteriormente attraverso una gamma di vetture sempre più ampia. Il marchio del Gruppo Chery pochi giorni fa aveva presentato la nuova Omoda 4 che vedremo sulle nostre strade all’inizio del 2026. La casa automobilistica aveva però anticipato che le novità non erano finite ed infatti adesso ha tolto i veli sulla nuova Omoda 4 Ultra, versione più sportiva del crossover compatto. Dovrebbe arrivare nella seconda metà del 2026 e quindi ci sarà tempo per saperne di più. Intanto, il marchio cinese ha condiviso alcuni primi dettagli.

LOOK PIÙ CATTIVO

Da quanto possiamo vedere dalle immagini, la nuova Omoda 4 Ultra si caratterizza per la presenza di un body kit che permette di rendere il suo look più cattivo. Davanti ad esempio possiamo vedere la presenza di un nuovo splitter, mentre al posteriore è stato collocato uno spoiler. Non mancano poi alcuni inserti dedicati e le calotte degli specchietti retrovisori con una finitura in finta fibra di carbonio. I cerchi in lega dal design dedicato permettono di intravedere un impianto frenante con pinze freno di colore giallo. L’abitacolo non presenta particolari differenze rispetto a quello di Omoda 4. Dunque, stile minimalista, strumentazione digitale e ampio display centrale verticale per l’infotainment. Sulla console centrale continua ad essere presente uno sportellino rosso che deve essere sollevato per poter premere il pulsante di avviamento del motore, non dissimile da quello, per esempio, di una supersportiva come la Lamborghini Huracan.

MOTORE IBRIDO

A quanto pare, la nuova Omoda 4 Ultra potrà contare su di un powertrain ibrido, un Full Hybrid con motore endotermico di 1,5 litri, in grado di erogare una potenza di sistema di 204 CV. Maggiori informazioni arriveranno nei prossimi mesi ma per il momento sappiamo che la vettura accelera da 0 a 100 km/h in circa 8 secondi. Non rimane che attendere novità. Come detto all’inizio, la nuova Omoda 4 arriverà all’inizio del 2026. Per il modello Ultra bisognerà attendere un po’ di più.