Riparare il parabrezza da soli è possibile: ecco il kit da utilizzare

Sassi sollevati da altri veicoli, sbalzi termici improvvisi, piccoli urti o semplicemente il passare del tempo possono danneggiare il parabrezza dell’auto, provocando crepe o microfratture. Anche una scheggiatura apparentemente innocua può peggiorare rapidamente, compromettendo non solo la visibilità e la sicurezza alla guida ma anche richiedendo un intervento più costoso per la sostituzione dell’intero parabrezza.

Prima di preoccuparsi di quanto costerà un intervento di questo tipo è utile fare riferimento al kit di riparazione Visbella. Si tratta di una soluzione pratica e veloce (ed estremamente economica anche grazie allo sconto del 37% su eBay) grazie alla quale riparare la parte danneggiata del parabrezza, ripristinando l’integrità del vetro in circa 30 minuti.

Piccole riparazioni per evitare problemi maggiori

Questo kit è pensato per essere utilizzato autonomamente, in quanto non servono competenze specifiche. In circa 30 minuti si può intervenire su crepe e schegge, migliorando l’aspetto del parabrezza e soprattutto prevenendo l’espansione del danno.

All’interno del kit è presente una resina trasparente ad alta penetrazione, in grado di riempire diverse tipologie di crepe. Una volta applicata e polimerizzata alla luce del sole, la resina contribuisce a ripristinare la resistenza del vetro, rendendolo nuovamente sicuro con un effetto estetico che migliora sensibilmente, rendendo quasi invisibile il punto danneggiato.

L’intero processo richiede pochi passaggi. Si inizia pulendo la zona danneggiata per poi applicare il supporto con il quale iniettare la resina e, infine, completare l’operazione con la pellicola indurente esposta alla luce solare. Non serve riscaldare nulla, e tutto il necessario è già incluso nella confezione.

Il prodotto è adatto a tutti i parabrezza presenti sulla maggior parte delle auto in circolazione. È possibile eseguire più di una riparazione con una singola confezione, a condizione che il danno sia localizzato e non comprometta strutturalmente il vetro. In questi casi, infatti, è necessario rivolgersi a un carrozziere o un centro specializzato e valutare la sostituzione di tutto il vetro.

Grazie al prezzo davvero contenuto (meno di 10€ con l’offerta di oggi su eBay), il kit di riparazione Visbella permette di risparmiare sui costi della sostituzione, prevenire che la crepa si estenda su tutto il parabrezza e mantenere la sicurezza alla guida. I danni al vetro sono molto frequenti e poter intervenire in modo rapido ed economico è una soluzione utile ogni volta che si presenta la necessità.