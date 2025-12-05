Novità Omoda 2026: i nuovi modelli in arrivo

Omoda, assieme a Jaecoo è la scommessa del Gruppo Chery per l’Europa. In Italia, i numeri mostrano che le vendite stanno crescendo, spinti anche da una gamma che progressivamente sta aumentando. Nel 2025 abbiamo visto diversi nuovi modelli tra cui la nuova Omoda 5 SHS-H con powertrain Full Hybrid. Il 2026 sembra che sarà altrettanto interessante in quanto sono in arrivo alcune novità che permetteranno di ampliare la gamma di Omoda. Cosa possiamo aspettarci? Andiamo quindi a vedere cosa sta arrivando, almeno di quei modelli di cui oggi abbiamo notizia.

OMODA 4

Doveva chiamarsi Omoda 3 ma poi alla fine la casa automobilistica ha deciso di cambiare il nome. Lunga circa 4,4 metri, Omoda 4 si caratterizza per adottare un linguaggio di design chiamato “Cyber Mecha“, un richiamo ai robot dei manga giapponesi. Il frontale presenta linea affilate, molto più spigolose di quelle di Omoda 5 e Omoda 9. Ci sono anche fari dalle forme sottili con un firma luminosa che richiama i fulmini. Nelle intenzioni, si tratta di un modello pensato per avvicinare una clientela più giovane. Interni minimalisti, con la strumentazione digitale ed un ampio display verticale per il sistema infotainment.

Particolarità, nella console centrale è presente un pulsante d’accessione che ricorda nelle forme molto quello di alcune supersportive. Infatti, c’è uno sportellino rosso che deve essere sollevato per poter premere il pulsante di avviamento del motore, non dissimile da quello di una Lamborghini Huracan. La nuova Omoda 4 sarà sia benzina e sia Full Hybrid. Per la versione a benzina si parla dello stesso motore della Omoda 5. In ogni caso, successivamente dovrebbe arrivare anche il Plug-in e pare anche una versione 100% elettrica.

OMODA 4 ULTRA

Ci sarà anche una versione Ultra di Omoda 4 che arriverà successivamente. Si caratterizzerà per un body kit che renderà il look della vettura più aggressivo. Non bisogna però attendersi prestazioni da supercar. Infatti, sappiamo che sotto al cofano troverà posto un powertrain ibrido, un Full Hybrid con motore endotermico di 1,5 litri, in grado di erogare una potenza di sistema di 204 CV. Maggiori informazioni arriveranno nei prossimi mesi ma per il momento sappiamo che la vettura accelera da 0 a 100 km/h in circa 8 secondi.

OMODA 7

Nel 2026 arriverà anche la nuova Omoda 7, un SUV che misura 4.660 mm in lunghezza, con un passo di 2.720 mm. Il nuovo modello andrà quindi a posizionarsi tra Omoda 5 e la più grande Omoda 9. L’abitacolo presenta uno stile minimalista come va di moda oggi e ovviamente è presente tanta tecnologia a partire dal display centrale del sistema infotainment da 15,6 pollici. Dietro al volante multifunzione è collocato un quadro strumenti digitale. Omoda 7 è stata sviluppata appositamente per le strade europee. Infatti, assetto e telaio sono stati messi a punto presso il centro di ricerca e sviluppo del marchio di proprietà della Chery in Germania.

Due le motorizzazioni con cui sarà proposta sul mercato: benzina e Plug-in. Partiamo dal 4 cilindri benzina di 1,6 litri da 147 CV e 275 Nm di coppia, abbinato ad un cambio automatico doppia frizione a 7 rapporti. C’è poi l’ibrido Plug-in il cui powertrain è composto da un motore benzina 1.5 TGDi da 143 CV e 215 Nm abbinato ad un sistema ibrido da 204 CV e 310 Nm di coppia. La potenza di sistema arriva a 347 CV con 375 Nm di coppia. L’autonomia in elettrico sarà di poco inferiore ai 100 km grazie ad una batteria da 18,3 kWh.