Omoda 9, interni e bagagliaio del nuovo SUV super ibrido

Con Omoda 9, il Gruppo Chery punta davvero molto in alto. Il nuovo SUV “Super Hybrid” sulla carta ha diversi assi da giocare per piacere ai clienti europei. Spazio, tecnologia, prestazioni ed anche efficienza dato che offre una lunga un’autonomia in modalità solo elettrica, quasi 150 km. Questo nuovo modello ha molto da dire anche all’interno visto che propone un buon livello di finiture, una dotazione di livello ed ampi schermi come vuole oggi la moda. Anche la capacità del bagagliaio è interessante in virtù delle dimensioni della nuova Omoda 9. Andiamo quindi a vedere più da vicino abitacolo e bagagliaio del nuovo SUV

OMODA 9: INTERNI E PLANCIA

Lo stile della plancia è minimalista con comandi fisici ridotti al minimo come va di moda oggi. Le finiture sono di buon livello ed è possibile avere interni in colore nero con imperiale in velluto chiaro, oppure in colore rosso con imperiale in tessuto nero. Salendo a bordo sicuramente quello che colpisce subito è la plancia che è dominata da due ampi schermi da 12,3 pollici, il primo per la strumentazione e il secondo per il sistema infotainment vero e proprio da cui si gestiscono la maggior parte delle funzionalità della vettura. Ovviamente, non mancano i supporti ad Apple CarPlay e ad Android Auto. Il volante multifunzione è a due razze e dispone di comandi tattili da cui si controllano alcune funzioni dell’auto tra cui i sistemi ADAS. Il SUV può contare pure su di un impianto audio firmato Sony con ben 14 altoparlanti. Dispone del sistema Intelligent Sound & Design che prevede che alcuni degli speaker siano integrati nei poggiatesta dei sedili. In questo modo sarà possibile gestire le telefonate senza andare a coinvolgere troppo gli altri passeggeri nella conversazione.

Omoda 9 offre anche un ampio tetto panoramico che permette di enfatizzare la sensazione di spazio all’interno dell’abitacolo. Sul tunnel centrale troviamo un ampio vano portaoggetti e non mancano ulteriori piccoli vani disseminati all’interno dell’abitacolo. La dotazione di serie prevede la presenza anche di due pad per la ricarica wireless degli smartphone. I sedili anteriori dispongono di regolazioni elettriche. Inoltre, sono riscaldabili e presentano la funzione di ventilazione. Omoda 9 mette a disposizione anche un sistema d’illuminazione ambientale personalizzabile nei colori.

BAGAGLIAIO

Tanto spazio anche per le valigie. La nuova Omoda 9 offre una bagagliaio con una capacità di 660 litri che può salire a 1.783 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori. Si tratta di numeri interessanti considerando che il SUV presenta una lunghezza di 4.775 mm.

MOTORE: SPECIFICHE TECNICHE

Ricordiamo brevemente che la nuova Omoda 9 dispone di un powertrain Plug-in composto da un motore endotermico (un 4 cilindri 1.5 litri TGDi) abbinato a 3 motori elettrici. Due unità elettriche all’anteriore (una con funzione di generatore) e una al posteriore. La potenza massima di sistema su cui può contare Omoda 9 è di 395 kW (537 CV) con 650 Nm di coppia. Il tutto è alimentato da una batteria LFP da 34,46 kWh che permetta una percorrenza in solo elettrico di 145 km. Velocità massima di 180 km/h e da 0 a 100 km/h in 4,9 secondi.

PREZZO

Quanto costa Omoda 9 in Italia? 51.900 euro.