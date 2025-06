Omoda 5, cresce la gamma ed arriva l'entry level Pure. Il prezzo è ancora più interessante

La gamma di Omoda 5 cresce in Italia con l’introduzione del nuovo allestimento entry level “Pure” che permette di rendere il SUV cinese ancora più accessibile grazie ad un prezzo decisamente interessante. La motorizzazione non cambia. Dunque, sotto al cofano troviamo sempre un motore turbo benzina 4 cilindri di 1,6 litri di cilindrata in grado di arrivare ad erogare 147 CV (108 kW) e 275 Nm di coppia. La trazione è anteriore, mente il cambio è un automatico a 7 rapporti. Il SUV lungo 4.373 mm è così in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 10,1 secondi e di raggiungere una velocità massima di 195 km/h. (qui la nostra prova)

OMODA 5 PURE: DOTAZIONI

Di serie, Omoda 5 Pure propone, tra le altre cose, cerchi in lega da 18 pollici bicolor, fari Full LED anteriori e posteriori, sistema keyless, strumentazione digitale e infotainment con schermi da 12,3 pollici, supporti ad Apple CarPlay e ad Android Auto, doppia presa USB, pacchetto ADAS completo, telecamera posteriore, sensori di parcheggio anteriori e posteriori e climatizzatore mono-zona.

Come sempre, la garanzia è di sette anni o 150.000 km.

PEZZI

Quanto costa moda 5 Pure? Il prezzo è di 26.900 euro. A listino ovviamente rimangono le versioni Comfort a 27.900 euro e Premium a 29.900 euro. Ricordiamo che l’allestimento Comfort aggiunge, tra le altre cose, barre sul tetto, luce ambientale, interni in ecopelle, sedili anteriori riscaldati e ventilati, pad per la ricarica wireless e specchietti esterni elettrici e riscaldati. La versione top di gamma propone pure fendinebbia anteriori, volante riscaldabile, climatizzatore bi-zona automatico, tetto apribile, impianto auto premium Sony, portellone bagagliaio elettrico e telecamera a 360 gradi.

VIDEO