Nuova Omoda 5 Anniversary, il SUV si aggiorna: allestimenti e prezzi

Omoda 5 ha debuttato in Italia un anno fa (qui la nostra prova) e per celebrare questa ricorrenza, il marchio cinese del Gruppo Chery ha deciso di introdurre nel nostro Paese la nuova Omoda 5 Anniversary che presenta un look rivisto e una serie di novità per gli interni con l’obiettivo di alzare l’asticella della qualità. In questa prima fase sarà disponibile in due allestimenti e con la sola motorizzazione a benzina. Come già sappiamo, presto e cioè in autunno, arriverà anche un powertrain ibrido.

COME CAMBIA?

Omoda 5 Anniversary può essere vista anche come il nuovo Model Year del SUV, un aggiornamento sia per gli esterni e sia per gli interni con l’obiettivo di migliorare il look e la qualità della vettura. La principale novità di design la troviamo davanti dove il paraurti è stato ridisegnato e non si può non notare che sono presenti alcuni richiami alla nuova Omoda 9. Modifiche che permettono al SUV di arrivare a disporre di un look più grintoso. Ritocchi anche alle luci, mentre il lettering OMODA è stato spostato dall’estremità del cofano alla sottile fascia nera che collega i fari. C’è pure un leggero incremento delle dimensioni visto che la lunghezza passa da 4,37 a 4,45 metri.





Per quanto riguarda l’abitacolo troviamo un quadro strumenti da 12,3 pollici ed un sistema infotainment con display sempre da 12,3 pollici e con supporti ad Apple CarPlay e ad Android Auto. Inoltre, nella Omoda 5 Anniversary, il costruttore ha migliorato le finiture interne.

MOTORE

Sotto al cofano troviamo sempre un motore turbo benzina 4 cilindri di 1,6 litri di cilindrata in grado di arrivare ad erogare 147 CV (108 kW) e 275 Nm di coppia. La trazione è anteriore, mente il cambio è un automatico a 7 rapporti.

ALLESTIMENTI E PREZZI

Due agli allestimenti: Pure e Premium. Già dalla versione base la dotazione è particolarmente completa dato che troviamo, tra le altre cose, fari full LED, volante in pelle, quadro strumenti digitale e sistema infotainment, Radio DAB, sistema keyless e un completo pacchetto di sistemi di assistenza alla guida. Il prezzo? 26.900 euro la Pure e 29.900 euro la Premium. La garanzia è di 7 anni o 150.000 km.