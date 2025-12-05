Cerca

Spostamenti in aumento per il ponte dell’Immacolata: le tratte più a rischio

Ecco l’elenco delle strade maggiormente interessate dagli spostamenti nelle giornate di sabato 6 e lunedì 8 dicembre.

Daniele Di Geronimo
Pubblicato il 5 dic 2025

È iniziato uno degli ultimi ponti dell’anno. Con la festività dell’Immacolata che cade di lunedì e, complice la chiusura delle scuole e degli uffici, ci sono per molti le condizioni ideali per partire. Le stime di Anas, società del Gruppo FS Italiane, prevedono infatti circa 31,4 milioni di spostamenti. I flussi di traffico saranno caratterizzati da viaggi brevi e di media percorrenza, diretti soprattutto verso le località montane, i capoluoghi regionali e i centri commerciali. In particolare, molte persone si metteranno in viaggio per raggiungere i tradizionali mercatini di Natale o per dedicarsi agli acquisti in vista delle prossime festività.

Le tratte più a rischio

Secondo le previsioni, i principali picchi di traffico sono attesi già da oggi pomeriggio e nella mattina di domani, sabato 6 dicembre, quando molti si muoveranno in uscita dalle città. Lunedì pomeriggio, 8 dicembre, sarà invece il momento del rientro verso i grandi centri urbani. Le direttrici più coinvolte saranno quindi quelle in uscita dai centri cittadini e in direzione sud, con particolare attenzione alle dorsali adriatica, tirrenica e jonica. Secondo Anas queste le strade, da Sud a Nord, con maggiore afflusso di traffico durante il ponte dell’Immacolata:

  • A2 Autostrada del Mediterraneo (Campania, Basilicata e Calabria)
  • SS106 Jonica (Calabria)
  • SS18 Tirrena Inferiore (Calabria)
  • A19 Palermo-Catania (Sicilia)
  • A29 Palermo-Mazara del Vallo (Sicilia)
  • SS131 Carlo Felice (Sardegna)
  • SS148 Pontina (Lazio)
  • SS7 Appia (Lazio)
  • Itinerario E45 – SS675 e SS3 bis (Umbria, Toscana, Emilia-Romagna e nord-est)
  • RA13 e RA14 (Friuli-Venezia Giulia, verso i valichi di confine)
  • SS36 del Lago di Como e dello Spluga (Lombardia)
  • SS45 di Val Trebbia (Liguria)
  • SS26 della Valle d’Aosta
  • SS309 Romea (Emilia-Romagna e Veneto)
  • SS51 di Alemagna (Veneto)

Per garantire una maggiore fluidità, domenica 7 e lunedì 8 dicembre, dalle ore 9 del mattino fino alle 22, sarà attivo il divieto di circolazione per i mezzi pesanti.

I consigli di Anas

L’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, per l’occasione ha richiamato l’attenzione degli automobilisti sull’importanza della prudenza alla guida. Ha invitato tutti a rispettare i limiti di velocità, a mantenere le distanze di sicurezza e ad evitare qualsiasi distrazione, in particolare l’uso del cellulare. Ha inoltre ricordato che la normativa impone in questo periodo l’obbligo delle dotazioni invernali (pneumatici adeguati, catene o calze da neve). La sicurezza, ha sottolineato, dipende innanzitutto dai comportamenti individuali. Da qui anche il richiamo alla campagna di sensibilizzazione promossa da Anas con lo slogan Guida e Basta, che invita a rinunciare ad alcol, droghe e distrazioni mentre si è al volante.

Anas invita gli automobilisti a informarsi sulle condizioni del traffico prima di mettersi alla guida. Per farlo è disponibile gratuitamente l’applicazione VAI, scaricabile su tutti gli smartphone, così da ridurre il più possibile il traffico intenso e garantire a tutti spostamenti tranquilli e sicuri.

