Proteggi l’auto da incidenti e atti vandalici con questa dash cam in offerta

Una dash cam può diventare il testimone silenzioso di cui avere bisogno.

Daniele Di Geronimo
Pubblicato il 5 dic 2025

Basta un attimo per ritrovarsi coinvolti in un incidente e dover dimostrare cosa è accaduto. Oppure svegliarsi al mattino e trovare l’auto danneggiata, senza alcuna informazione su chi sia stato. In situazioni come queste, una dash cam non è un accessorio di cui si può fare a meno. È uno strumento efficace per tutelarsi. Grazie al Black Friday un modello come la 70mai A810, uno dei più apprezzati, è oggi acquistabile con il 15% di sconto.

Sorveglianza attiva e controllo remoto

Questa dash cam registra in 4K grazie al sensore Sony STARVIS 2 e alla tecnologia MaiColor Vivid+, che permettono di garantire dettagli nitidi anche in condizioni di luce difficili. La doppia telecamera, con quella posteriore in Full HD HDR, consente di avere una copertura completa del veicolo, con la possibilità di commutare facilmente la visualizzazione.

Di notte entra in gioco la modalità Night Owl View, che ottimizza luminosità e colore per restituire immagini leggibili anche in ambienti scarsamente illuminati. Una funzione particolarmente utile nei parcheggi o nelle strade poco battute.

Inoltre la dash cam 70mai A810 ha il GPS integrato che consente di tracciare posizione, velocità e itinerari, mentre l’app dedicata permette di controllare in tempo reale le riprese via Wi-Fi, senza consumare i dati della SIM del telefono. L’archiviazione avviene in locale, con una scheda microSD da 128GB (inclusa nella dash cam), così da non perdere nulla di importante.

15% di sconto sulla dash cam 70mai A810

Chi ha già avuto a che fare con un sinistro sa quanto possa essere difficile ricostruire con precisione la dinamica, soprattutto se non ci sono testimoni. In quei casi, le immagini registrate da una dash cam possono rappresentare una prova oggettiva da mostrare alla propria assicurazione o, nei casi più complessi, alle autorità. Ma non si tratta solo di incidenti: anche episodi di vandalismo, urti in parcheggio o comportamenti scorretti da parte di altri automobilisti possono essere documentati in modo chiaro. Con lo sconto del Black Friday l’acquisto della dash cam 70mai A810 diventa ancora più conveniente e un affare da cogliere al volo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
