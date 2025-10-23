Aftersolution: il Gruppo Renault innova nel post-vendita

In un mercato sempre più competitivo e veloce nasce AfterSolution, la nuova strategia post-vendita del Gruppo Renault pensata per offrire servizi in modo rapido ed efficiente. Negli ultimi anni il Gruppo, insieme alla sua rete, ha rivoluzionato l’esperienza del cliente puntando sulla semplicità e reattività.

Il tagliando? Lo prenoti dal divano

Oggi si è fatto un altro passo avanti: la digitalizzazione. Con il Digital Care Service, il costruttore francese offre un’esperienza completamente online: dalla prenotazione in officina tramite un’agenda digitale all’accettazione via tablet, fino al pagamento da remoto con e-payment. La modalità digitale è giù stata scelta da circa 30 mila clienti, e con la Connected Maintenance sono state attivati oltre 120 mila clienti per la diagnosi della loro vettura da remoto.

Un percorso comodo e trasparente, che soddisfa i clienti più digitali e migliora la produttività dei dealer. Si riducono gli spostamenti e le telefonate in officina, e si riducono anche i tempi di accettazione. Il processo, insomma, è stato efficientato al massimo. Per le (poche) auto elettriche in circolazione nel nostro Paese, il Gruppo gestisce la riparazione delle batterie in un centro specializzato in Italia. Nel mondo questi centri sono 20.

Motrio: assistenza a prezzi accessibili

Ma l’attenzione del Gruppo Renault non si ferma ai clienti più recenti: con Motrio, brand di ricambi multimarca certificati dall’esperienza ventennale, il Gruppo offre assistenza anche a chi guida vetture più datate o di altri marchi. Con oltre 260 officine specializzate in Italia e più di 10 mila prodotti a catalogo, Motrio rappresenta una soluzione affidabile e allo stesso tempo conveniente, dunque dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, che porta la competenza Renault anche nel mondo dell’usato. Una vera alternativa accessibile alle officine indipendenti, che vanta anche una certa sostenibilità: attraverso il recupero di materiale, l’azienda produce circa 75 mila ricambi rigenerati in un anno.

Prezzi di ricambio più rapidi

Anche la logistica gioca un ruolo strategico. Dopo l’apertura nel 2023 del nuovo Centro di Distribuzione Europeo a Castel San Giovanni in provincia di Piacenza, che serve sia l’Italia sia la Svizzera, nel 2025 arriverà un secondo polo ad Anagni, operativo da novembre, che da gennaio 2026 sarà in grado di garantire anche consegne anticipate al primo pomeriggio nel centro e nel sud Italia. Il Centro di Distribuzione Europeo a Castel San Giovanni ha raggiunto il 93% di disponibilità di ricambi per i dealer: un risultato eccezionale, che ha messo la rete vendita in condizioni di poter lavorare sulle vetture dei clienti in tempi rapidi.