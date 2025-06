Skoda Eviatiq: le nuove foto spia del SUV elettrico derivato dalla Vision 7S

Il circuito del Nurburgring è noto per ospitare le prove in pista dei prototipi di vetture non ancora uscite sul mercato, che tra le curve del tracciato tedesco vengono testati approfonditamente al fine di perfezionare il rendimento dinamico alle alte velocità. Tra i tanti costruttori che provano le loro vetture su questa pista c’è anche Skoda, che nei giorni scorsi ha messo alla frusta un muletto del futuro SUV elettrico a sette posti di cui si chiacchiera da un po’ di tempo.

La novità Skoda non ha ancora un nome ufficiale, ma secondo diverse ipotesi potrebbe chiamarsi Eviatiq o Vision 7S, prendendo in questo caso il nome dalla concept car che l’ha anticipata qualche anno fa. Il prototipo camuffato visto al Nurburgring conferma in ogni caso a grandi linee quanto già visto in passato in precedenti foto spia.

LINEA MODERNA E “TECNOLOGICA"

La casa ceca continua quindi ad adottare il recente linguaggio stilistico Modern Solid, così come sarà presente il Tech Deck Face implementato di recente sulla Skoda Elroq e sulla Skoda Enyaq appena aggiornata. Come si può intuire dal nome, il Tech Deck Face è un insieme di sensori e telecamere necessari per il funzionamento dei sistemi di sicurezza attiva dell’auto sistemati nella tradizionale griglia anteriore di Skoda.



Lo stile della Skoda Eviatiq si annuncia moderno ma minimalista, con diversi elementi derivati dalla concept Vision 7S. Davanti ci sono i fari a LED di nuovo disegno e un cofano a conchiglia, mentre al posteriore dominano la scena i gruppi ottici posteriori sottili e il vistoso alettone sul tetto.

SPAZIO PER SETTE PERSONE

Le proporzioni del SUV elettrico Skoda si basano su uno sbalzo posteriore contenuto, su un frontale squadrato e su un corpo vettura lungo 4,9 metri costruito per ottimizzare lo spazio interno, anche in considerazione di un abitacolo che dovrà ospitare un massimo di sette persone.

La Skoda Eviatiq dovrebbe nascere sulla piattaforma MEB di casa Volkswagen, la stessa utilizzata dalle sorelle Enyaq ed Elroq. Il debutto del nuovo SUV a zero emissioni è previsto entro il 2026 o, al massimo, nei primi mesi del 2027. Una volta sul mercato, la proposta della casa ceca andrà a fare concorrenza a rivali come la Peugeot e-5008 e la Kia EV9.

[Foto spia: Auto Express]