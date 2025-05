Il ritorno degli incentivi per le auto elettriche: attenzione all'effetto annuncio

La sorpresa della giornata è sicuramente il ritorno degli incentivi per le auto elettriche. Come abbiamo scritto, il Governo ha risparmiato 597 milioni di euro dei fondi Pnrr per l’installazione delle colonnine che ha deciso di riversare tale cifra in un programma relativo al rinnovo del parco circolante che in Italia è sempre più vecchio ed inquinante. Con questa iniziativa, il Governo si aspetta di riuscire a sostituire 39 mila vecchie auto con modelli ad emissioni zero. Dato che il Governo in passato era stato molto chiaro che non ci sarebbe stato alcun nuovo Ecobonus, la notizia ha fatto molto discutere. Ci sono però alcune cose da sottolineare.

MANCANO ANCORA I DETTAGLI

I quasi 600 milioni di euro di fondo per gli incentivi possono effettivamente rappresentare una bella spinta per il mercato delle elettriche in Italia. Tuttavia prima di trarre le conclusioni bisogna attendere che il Governo fornisca i dettagli di come intende strutturare questo Ecobonus. Già perché oggi sappiamo solamente che ci saranno incentivi più vantaggiosi per le fasce di reddito più basse e che nel programma rientrerebbero anche le microimprese per l’acquisto di veicoli commerciali (categoria N1 e N2) ad emissioni zero.

Secondo una ricostruzione di Repubblica l’incentivo potrebbe arrivare a 11 mila euro per chi ha un’ISEE fino a 30 mila euro e a 9 mila per chi arriva a 40 mila. Inoltre, sarebbe disponibile fino a giugno 2026, salvo esaurimento anticipato delle risorse. Ovviamente il tutto va preso con le dovute cautele visto che di ufficiale non c’è ancora nulla. Anzi, va pure ricordato ancora una volta che il piano di revisione del Pnrr in cui è inclusa questa misura deve prima essere approvato da Bruxelles.

NUOVI INCENTIVI AUTO DAL FLOP DELLE COLONNINE

Nelle ultime ore si discute molto sul nuovo Ecobonus per le auto elettriche ma non si pensa molto che il nuovo fondo arriva sostanzialmente dal flop dell’iniziativa prevista dal Pnrr e cioè dei fondi messi a disposizione per ampliare l’infrastruttura di ricarica del Paese. Anche di questo tema ne abbiamo parlato molto in passato e abbiamo visto che tra mille difficoltà, è stata utilizzata solo una piccola parte dei fondi messi a disposizione.

ATTENZIONE ALL’EFFETTO ANNUNCIO

Motus-E, commentando positivamente l’arrivo dei nuovi incentivi per le auto elettriche sottolinea un aspetto importante.

Ora sarà decisivo conoscere tutti i dettagli della misura, da cui dipenderanno la platea dei beneficiari e il successo dell’iniziativa, e andrà definita in tempi rapidi la messa a terra delle risorse, per scongiurare effetti penalizzanti sul mercato.

Effetti penalizzanti sul mercato… un chiaro riferimento all’effetto annuncio che potrebbe portare al blocco del mercato delle elettriche in attesa dell’arrivo dell’Ecobonus. Lo abbiamo visto lo scorso anno. Il ritardo dell’arrivo degli incentivi aveva portato ad un drastico calo delle immatricolazioni delle auto elettriche dato che i clienti aspettavano l’arrivo del bonus per acquistare l’auto. Una situazione che Motus-E chiede di evitare con la definizione rapida di tutti i dettagli dei nuovi incentivi.