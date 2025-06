La nuova DeLorean si può prenotare ma solo in criptovalute

Il nome DeLorean riporta subito alla mente la mitica DeLorean DMC-12 che è diventata una vera e propria icona del cinema grazie alla saga di Ritorno al Futuro. Forse non tutti si ricordano che si sta provando a rilanciare la DeLorean in chiave moderna con una motorizzazione 100% elettrica. Nel 2022 era stata infatti presentata Alpha5 EV disegnata grazie al lavoro di Italdesign. Teoricamente avrebbe già dovuto arrivare su strada ma i tempi si sono allungati pare anche per alcune controversie tra la DeLorean Motor Company e i parenti di John DeLorean. In ogni caso, il lavoro per portare su strada la nuova Alpha5 EV sta andando avanti e l’azienda ha ufficialmente dato il via alla campagna dei preordini. Gli interessati possono quindi prenotare la vettura ma c’è una cosa da sapere. Infatti, è stato scelto un meccanismo di prenotazione molto particolare. Non basterà staccare un assegno, fare un bonifico o pagare con la carta di credito l’anticipo. L’azienda vuole che i clienti facciano un salto dentro il mondo delle criptovalute.

ECCO COME SI PRENOTA

QUANDO ARRIVA?

La nuova Alpha5 EV sarà realizzata in serie limitata. Nello specifico, della nuova DeLorean. Gli interessati devono primae poi prepararsi a, una stablecoin progettata per essere agganciata al dollaro statunitense ed è riscattabile in un rapporto di 1:1. In questo modo si potrà acquistare un token di prenotazione digitale (chiamato Build Slot NFT), a cui verrà assegnato un numero di slot di produzione. Tuttavia, l’azienda evidenzia che lo slot di produzione assegnato è casuale. Arrivare per primi non significa avere automaticamente la priorità sugli altri clienti.Il processo non è comunque semplice: i clienti interessati dovranno registrarsi sul cosiddetto DeLorean Marketplace e collegare unosicuro per conservare l’NFT acquistato. Il problema è che non tutti sono esperti di criptovalute, il che rende il processo complesso. In ogni caso, chi acquisterà il token avrà la possibilità di cederlo in caso non fosse più interessato, recuperando quanto speso. Un dettaglio non di poco conto visto che. Naturalmente, le transazioni dovrebbero essere effettuate all’interno del DeLorean Marketplace per motivi di legittimità e sicurezza. Il rischio è comunque importante visto che si tratta di un modello di nicchia con un mercato potenziale estremamente limitato. A titolo di curiosità, nel mentre in cui scriviamo sono già state registrate 603 prenotazioni all’interno del marketplace della DeLorean.

L’azienda sta andando avanti e ha deciso di adottare un metodo curioso per le prenotazioni della sua vettura. Ma quando sarà davvero pronta ad essere consegnate nelle mani dei clienti? DeLoreandell’Alpha5, né la data di inizio della sua produzione, poiché l’azienda ha affermato che lo sviluppo è ancora in corso. In passato, alcuni rapporti parlavano di un costo attorno a quota 125 mila dollari, dunque, un prezzo davvero molto importante.

E le specifiche tecniche? Stando ai pochi dettagli comunicati in passato, la nuova Alpha5 EV misura 4.995 mm lunghezza x 2.044 mm larghezza x 1.370 mm altezza quando le porte ad ali di gabbiano sono chiuse. Alpha5 sarà in grado di accelerare da 0 a 60 miglia orarie (96 km/h) in 3,4 secondi e di raggiungere una velocità massima limitata elettronicamente di 150 miglia orarie (241 km/h). L’autonomia stimata, grazie ad una batteria da oltre 100 kWh, secondo il ciclo EPA è di 300 miglia (482 km).