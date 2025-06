Nuova Opel Mokka GSE è quasi pronta al debutto. Ecco quello che sappiamo

La nuova Opel Mokka GSE sta arrivando. Molto presto, il SUV sarà disponibile anche in una versione più sportiva con una motorizzazione 100% elettrica. Come abbiamo scritto in passato, la casa automobilistica ha deciso di dare nuovo lustro al marchio GSE. Nel 2022 era stato rilanciato come Grand Sport Electric in abbinamento con versioni più sportiveggianti dei modelli ibridi Plug-in. Adesso, il marchio GSE sarà ad appannaggio delle sportive elettriche. Il primo modello sarà dunque la nuova Mokka GSE che il marchio tedesco aveva anticipato con una particolare concept car di un’auto da rally.

Che alla presentazione non manchi molto lo testimoniano una serie di foto spia che mostrano su strada la nuova Opel Mokka GSE.

NUOVA OPEL MOKKA GSE: COSA SAPPIAMO?

Le immagini permettono di notare alcuni particolari della futura versione sportiva della Mokka elettrica. Possiamo osservare che la vettura dispone degli stessi fari a matrice LED “IntelliLux" attualmente offerti sulle versioni di fascia alta. Inoltre, davanti, il paraurti presenta alcune modifiche con una presa d’aria centrale più ampia. In passato, parlando dei modelli GSE, Opel aveva raccontato che ci potremo aspettare un look più aggressivo grazie alla presenza di un body kit dedicato. Il muletto della Mokka GSE dispone pure di nuovi cerchi in lega specifici che nel design ricordano un po’ quelli della Abarth 600e.



Ovviamente, oltre al look più sportivo, la nuova Opel Mokka GSE potrà contare pure su di un nuovo setup per telaio ed assetto pensato per migliorare la dinamica di guida. Per quanto riguarda il powertrain, troveremo l’unità elettrica da 280 CV alimentata da una batteria con una capacità di 54 kWh che oggi è utilizzata su Alfa Romeo Junior Veloce e Abarth 600e. Motorizzazione che sarà alla base della nuova Peugeot e-208 GTi. Si tratta di una scelta abbastanza scontata viste le sinergie in casa Stellantis. Per gestire l’aumento delle prestazioni, sicuramente Opel adotterà un nuovo e più potente impianto frenante.

A questo punto non rimane che attendere novità sulla presentazione della nuova Opel Mokka GSE.



[Foto spia: AutoExpress]