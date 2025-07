Opel Grandland pronta per le vacanze grazie ai tanti accessori originali

L’estate è arrivata e tra non molto, gli italiani inizieranno ad andare in vacanza. Per il suo nuovo SUV Opel Grandland che abbiamo già avuto modo di provare, la casa automobilistica offre molti accessori pensati proprio per chi ama la vita all’aria aperta o si sta preparando ad affrontare un viaggio. Per chi punta a rendere più pratico il SUV, Opel propone un’ampia gamma di accessori originali che si estende dai portapacchi e box da tetto ai ganci per rimorchi e ai rivestimenti del bagagliaio fino a un’ampia varietà di tappetini. Inoltre, per chi sceglie la versione elettrica della nuova Opel Grandland, a disposizione ci sono cavi di ricarica, adattatori e caricabatterie universali.

TANTI ACCESSORI: PORTAPACCHI, BOX DA TETTO, PORTABICI…

Con i suoi, la nuova Opel Grandland offre già molto spazio per i passeggeri e soprattutto a disposizione ci sono(fino a 1.645 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori). Per le famiglie che hanno bisogno di maggiore spazio, magari in vista della partenza per le vacanze, si cono lea cui è possibile poi installare un’ampia varietà diche a seconda delle versioni offrono fino a 500 litri di spazio per trasportare un po’ di tutto. Inoltre, i box da tetto sono progettati aerodinamicamente in modo da offrire la minor resistenza aerodinamica possibile.

Per chi si diverte in bicicletta, Opel offre portabiciclette per il tetto e per la parte posteriore. Facilmente e rapidamente agganciate alla parte posteriore, possono essere montate fino a tre biciclette. Come base, i clienti possono ordinare il gancio di traino con testa sferica rimovibile. Per gli interni, a disposizione ci sono, ad esempio, tappetini in gomma facili da pulire, la vasca del bagagliaio in plastica termoformata per metterete ordine nel vano di carico, scatole di stoccaggio e borse per i cavi di ricarica e sempre utili alette parasole per i finestrini dei posti posteriori.

VIDEO