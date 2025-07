Dacia Sandero Stepway 2026, il restyling si svela un po' di più. Le foto spia svelano il nuovo look

Dacia Sandero è una delle auto più vendute in assoluto in Europa e per questo modello è in arrivo un facelift che permetterà di dare una rinfrescata al suo look per consentire alla vettura di rimanere competitiva ancora un po’ sul mercato dato che attorno al 2027 è prevista la presentazione della nuova generazione. Nel 2024 la piccola economica Dacia Sandero ha battuto tutti, mettendosi dietro modelli come la Renault Clio, la Peugeot 208 e la Volkswagen Golf e anche nel 2025 è sempre ai primi posti della classifica delle auto più vendute del Vecchio Continente. Serve però un aggiornamento che dovrebbe essere presentato entro la fine dell’anno. Le vendite del restyling dovrebbero poi partire il prossimo anno.

I test del nuovo modello stanno andando avanti e dopo aver visto diverse foto spia della Sandero Streetway, i fotografi hanno pizzicato su strada anche la Sandero Stepway 2026 che mostra diversi dettagli interessanti.

SI LAVORA A PIENO RITMO AL RESTYLING

LA FORMULA NON CAMBIA

Con la presentazione del restyling della Dacia Sandero 2026 che si avvicina, la casa automobilistica ha intensificato i collaudi su strada. Possiamo vedere chiaramente che c’è ancora un po’ di camuffamento sulla parte anteriore e posteriore della vettura, le aree dove saranno introdotti i maggiori cambiamenti. Per il look, Dacia prenderà in prestito alcuni elementi visti all’interno dei suoi più recenti modelli. In particolare, ile sembra presentare una nuova griglia ed un rinnovato paraurti con una presa d’aria inferiore dotata di una nuova trama. La versione Stepway mantiene ie il rivestimento in plastica dei passaruota dell’attuale modello. Al posteriore, invece, sono attesi piccoli ritocchi con alcune modifiche al paraurti e una nuova grafica per i gruppi ottici.Inoltre, come capita solitamente con i restyling, la nuova Sandero 2026 dovrebbe proporre nuove colorazioni per la carrozzeria e cerchi in lega dall’inedito design.

MOTORI: ARRIVA IL FULL HYBRID

Non ci saranno rivoluzioni ma modifiche mirate per rendere la Sandero più moderna e mantenerla al passo con i tempi. La formula comunque non cambierà. Anche a seguito del restyling, Dacia punterà molto sul rapporto contenuti / prezzo per spingere ulteriormente le vendite di questo modello. Dunque, continuerà ad essere, offrendo contestualmente una completa dotazione di serie per il segmento d’appartenenza.

Non cambierà solamente l’estetica e probabilmente un po’ anche gli interni con un aggiornamento della tecnologia. Infatti, ci saranno anche novità di motore. Sulla Sandero sarà resa disponibile la stessache oggi troviamo già presente sulla Jogger. Ricordiamo che stiamo parlando di un powertrain del Gruppo Renault caratterizzato dalla presenza di un motore benzina aspirato di 1,6 litri (90 CV) abbinato a due motori elettrici (un motore da 50 CV e uno starter/generatore ad alta tensione). Il powertrain è alimentato da una batteria da 1,2 kWh ed è abbinato al particolare cambio Multimode che il marchio francese ha sviluppato per i suoi modelli ibridi. Complessivamente, a disposizione ci sono 140 CV. Per il resto, la gamma di motorizzazioni sarà confermata. Ci sarà quindi sempre anche la versione GPL.