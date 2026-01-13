Svelata Renault Filante, la nuova ammiraglia ibrida per i mercati internazionali

Renault Filante è ufficiale. La casa automobilistica francese ha infatti svelato il suo nuovo SUV che punta a diventare l’ammiraglia della sua offerta per i mercati globali. Sarà commercializzato in Corea del Sud da marzo 2026. Entro l’inizio del 2027, sarà distribuito nei Paesi del Sud America e del Golfo. Non arriverà in Europa.

PER CRESCERE SUI MERCATI INTERNAZIONALI

Questo modello è parte importante dell’International Game Plan 2027 di Renault. Entro il 2027, la casa automobilistica punta a lanciare otto nuovi veicoli al di fuori dell’Europa, di cui cinque nei segmenti C e D, in modo da posizionarsi nei segmenti che permettono di ottenere maggiore valore. Per quella stessa data, Renault punta a vendere un veicolo su tre in versione ibrida o elettrica al di fuori dell’Europa. Ecco come si è espresso Fabrice Cambolive, CEO Renault.

Qui in Corea, apriamo un nuovo capitolo del Renault International Game Plan 2027 che gioca un ruolo fondamentale nelle nostre ambizioni a livello global. Dopo il lancio di Grand Koleos ad ottobre 2024, sveliamo un altro fiore all’occhiello per la Corea: Filante, il quinto veicolo di nuova generazione del nostro piano internazionale, progettato per i mercati extra-europei. Oggi è una data importante, perché dimostra chiaramente una cosa, ossia che rispettiamo il nostro planning e manteniamo le promesse. Filante illustra perfettamente il nostro approccio, abbinando il DNA francese di Renault – un design emozionale, una tecnologia umanizzata e la migliore tecnologia elettrificata della sua categoria – con l’eccellenza coreana per rispondere alle attese dei clienti locali.

DIMENSIONI E INTERNI

Nuova Renault Filante misura 4.915 mm lunghezza x 1.890 mm larghezza x 1.635 mm altezza, con un passo di 2.820 mm. Per i bagagli a disposizione con sono 654 litri ma si può salire a 2.071 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori. Il design è stato progettato in stretta collaborazione tra il Technocentre Renault in Francia e il Renault Design Center di Seoul, prima di essere completamente sviluppato in Corea del Sud. Il SUV presenta dunque forme muscolose. Davanti, la calandra mostra una struttura luminosa tridimensionale giocata sul tema della losanga Renault, con un effetto sfumato che passa dalla tinta di carrozzeria nella parte superiore al nero lucido delle sezioni inferiori. Il SUV si può poi avere con cerchi da 19 e da 20 pollici. La nuova Renault Filante dispone poi di fare a LED sia all’anteriore e sia al posteriore con forme sottili.

Salendo a bordo, notiamo subito che la plancia è dominata da 3 display da 12,3 pollici: strumentazione, infotainment e schermo passeggero. Renault chiama questo insieme “OpenR Panorama Screen". Non manca nemmeno un Head-up Display da 25,6 pollici in realtà aumentata. Il selettore della trasmissione è collocato sulla console centrale e sulla plancia sono integrate bocchette dell’aria disposte orizzontalmente. Per questo modello, Renault ha scelto di adottare materiali sostenibili ma che permettono, soprattutto negli allestimenti top di gamma, di alzare l’asticella della qualità percepita. Non manca poi un sistema d’illuminazione ambientale a 48 colori. E per migliorare ulteriormente la sensazione di spazio a bordo, Renault Filante propone un ampio tetto panoramico in vetro.

MOTORE

Sviluppata sulla piattaforma CMA, Renault Filante è dotata di una nuova evoluzione della motorizzazione Full Hybrid E-Tech. Il powertrain abbina un motore turbo benzina 1.5 a iniezione diretta da 150 CV (110 kW) e coppia di 250 Nm con due motori elettrici integrati con trasmissione automatica DHT Pro, per una potenza combinata di 250 CV ed una coppia complessiva che può raggiungere 565 Nm. La piccola batteria dispone di una capacità pari a 1,64 kWh. L’avviamento del veicolo avviene sempre in modalità 100% elettrica. Secondo la casa automobilistica, Renault Filante permette di risparmiare fino al 50% del carburante nell’utilizzo reale rispetto ai motori benzina equivalenti non ibridi. Prestazioni non dichiarate. Ovviamente non manca una ricca dotazione di sistemi ADAS che consentono un’assistenza alla guida di Livello 2.