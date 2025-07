La Suzuki Jimny si trasforma in una Ford Bronco con questo kit

Il piccolo fuoristrada Suzuki Jimny piace anche come base per realizzare versioni davvero particolari. Di recente abbiamo visto alcuni particolarissimi kit realizzati dal tuner DAMD che permettono di trasformarla in una sorta di piccola Mercedes Classe G o addirittura in una Renault 5. A quanto pare diverse realtà lavorano per realizzare speciali kit estetici che permettono al fuoristrada di assomigliare ad altri modelli famosi. In Giappone pare che piacciano molto e proprio da questo Paese è possibile ordinare un kit carrozzeria sviluppato da Cal’s Motor che trasforma il piccolo fuoristrada in una Ford Bronco degli anni ’80.

UNA FORD BRONCO ‘GIAPPONESE’

una griglia rettangolare cromata il cui il profilo incornicia i fari anteriori a LED quadrati

,

completati da indicatori di direzione specifici, e un paraurti cromato. Al posteriore, gli originali gruppi ottici sono sostituiti da tre luci circolari alloggiate in un paraurti sempre cromato. Tra gli extra è possibile aggiungere cerchi cromati da 16 pollici con pneumatici Toyo all-terrain con scritte di colore bianco, oltre a strisce laterali decorative disponibili in diversi colori. Effetto Bronco garantito.

Il kit Beas, così si chiama, di Cal’s Motor è disponibile in Giappone per la Suzuki Jimny standard, la Sierra e

la Nomade

(versione a cinque porte), al prezzo equivalente di circa 5.200 euro per la versione base. Per chi non avesse già la piccola Jimny da personalizzare, l’azienda vende direttamente i fuoristrada già personalizzati con i suoi kit estetici. Questa nuova proposta dimostra ancora una volta la popolarità del fuoristrada giapponese, modello che purtroppo sta scomparendo in Europa a causa delle sempre più stringenti normative sulle emissioni. Poco importa se la Jimny gode ancora di una grande popolarità. Per il momento, per il mercato europeo non sono previste novità che permettano di mantenere in vita la Jimny oggi offerta in alcuni Paesi solamente con omologazione autocarro.

Il kit è quindi ispirato alla Bronco di terza generazione e per il frontale propone