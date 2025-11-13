Jeep Wrangler Moab 392: il V8 Hemi apre i festeggiamenti per gli 85 anni del marchio

Jeep si appresta a festeggiare nel 2026 i suoi 85 anni di “dominio nel fuoristrada" con ben 12 edizioni speciali della Wrangler che saranno svelate una ogni mese, per 12 mesi. La prima ad arrivare è la nuova Jeep Wrangler Moab 392 che inizia così i festeggiamenti degli 85 anni del marchio americano. La caratteristica principale di questo modello? Sotto al cofano batte il possente motore V8 Hemi, quello che Carlos Tavares voleva pensionare.

Il V8 è un 6,4 litri di cilindrata ed è in grado di erogare 476 CV e 637 Nm di coppia, un motore che gli americani apprezzano molto tanto che con il nuovo CEO di Stellantis, Antonio Filosa, questo propulsore sarà il baricentro di diversi nuovi modelli per il mercato americano.

MOTORE V8 E DETTAGLI ESCLUSIVI

Il motore V8 Hemi è destinato a rimanere ben presente all’interno della gamma Jeep come del resto ha confermato Bob Broderdor, CEO di Jeep.

La nostra comunità ha fatto sentire la propria voce e noi l’abbiamo ascoltata. Il motore Hemi V8 da 6,4 litri rimarrà un punto di forza della gamma Jeep.

Tale unità sarà utilizzata solo per la nuova Jeep Wrangler Moab 392 o la vedremo presente anche in alcune delle altre versioni speciali del fuoristrada? Lo scopriremo nel corso dei prossimi mesi. Parlando più nel dettaglio di questa versione speciale, la Wrangler Moab 392 può contare ovviamente sulla trazione integrale ed è dotata di pneumatici all-terrain da 35 pollici e cerchi beadlock da 17 pollici. Inoltre, si caratterizza per la presenza di un hardtop in tinta con la carrozzeria, griglie parasassi, parafanghi in tinta e ganci di traino neri. All’interno, la Moab 392 è ​​dotata di sedili riscaldati rivestiti in pelle Nappa nera, un impianto audio Alpine “premium" e un display per il sistema infotainment da 12,3 pollici. Tra gli accessori, gli acquirenti possono aggiungere un tetto elettrico Sky One-Touch e un verricello Warn.

Quanto costa la nuova Jeep Wrangler Moab 392 2026? Il fuoristrada si può già ordinare a partire da 79.995 dollari. La prossima versione speciale in edizione limitata sarà svelata il 12 dicembre.