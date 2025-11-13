Alfa Romeo Giulia e Stelvio, maxi sconto a novembre: le offerte con finanziamento

Alfa Romeo Giulia e Stelvio rimarranno in produzione fino al 2027 e solo poi arriveranno le nuove generazioni. Per spingere sulle vendite delle berlina e del SUV, la casa automobilistica per questo mese di novembre propone una serie di offerte particolarmente interessanti. Entriamo nei dettagli e vediamo cosa propone Alfa Romeo.

SCONTI E OFFERTE FINANZIAMENTO

Partiamo da Alfa Romeo Giulia 2.2 Turbo Diesel 210 CV in allestimento Sprint che di listino è proposta a partire da 57.200 euro. Fino al 26 novembre, la berlina è offerta a 46.394 euro grazie al contributo della casa automobilistica e delle concessionarie. Si tratta quindi di uno sconto di oltre 10.800 euro. Ecco l’offerta con finanziamento con i dettagli economici riportati sul sito Alfa Romeo.

Anticipo di 7.927 euro. Importo totale del credito 38.738 euro. L’offerta include il servizio Identicar 12 mesi di 271 euro. Importo totale dovuto 45.089,27 euro composto da: Importo Totale del Credito, spese di istruttoria di 395 euro, interessi 5.690,44 euro, spese di incasso mensili 3,5 euro, imposta sostituiva sul contratto da addebitarsi sulla prima rata 97,83 euro. Tale importo è da restituirsi in 48 rate come segue: 47 rate da 449 euro e un rata finale residua pari al valore garantito futuro di 23.888,5 euro incluse spese di incasso mensili di 3,5 euro. Spese invio rendiconto cartaceo: 0 euro all’anno. TAN (fisso) 4,49%, TAEG 5,42%. Solo in caso di restituzione e/o sostituzione del veicolo alla scadenza contrattualmente prevista, verrà addebitato un costo pari a 0,1 euro a km ove il veicolo abbia superato il chilometraggio massimo di 80.000 km.

Passiamo ad Alfa Romeo Stelvio 2.2 Turbo Diesel 210 CV in allestimento Sprint che normalmente è venduta a 62.300 euro. Sempre fino al 26 novembre è in offerta a 50.831 euro. Si tratta di quasi 11.500 euro di sconto. Ecco le condizioni del finanziamento.