Offerta Alfa Romeo Junior elettrica: da 119 euro con finanziamento. Cosa c'è da sapere
Con permuta e finanziamento il prezzo scende a 36.190 euro e con un anticipo di 12.255 euro il B-SUV si porta a casa con rate da 199 euro
Alfa Romeo Junior piace e in Italia sta avendo un buon successo. Lo scorso anno, dati UNRAE, sul nostro mercato ne sono state immatricolate 14.172 unità. Modello che è proposto sul mercato con molteplici motorizzazioni, sia ibride e sia elettriche. C’è pure una versione con le 4 ruote motrici e anche quella ad alte prestazioni, 100% elettrica con 280 CV (qui la nostra prova). Per tutto il mese di febbraio, Alfa Romeo Junior elettrica è proposta con un’offerta, ma solo in caso di permuta, che prevede con il finanziamento la possibilità di portarsi a casa il B-SUV con rate da 199 euro.
ALFA ROMEO JUNIOR
Alfa Romeo Junior misura 4.173 mm lunghezza x 1.781 mm larghezza x 1.539 mm altezza, con un passo di 2.557-2.562 mm. Per i bagagli a disposizione ci sono 415 litri, 400 litri per il modello elettrico. La versione BEV adotta un motore da 156 CV alimentato da una batteria con una capacità di 54 kWh per un’autonomia di poco più di 400 km secondo il ciclo WLTP. Il prezzi? Si parte dai 39.500 euro dell’allestimento base che è quello oggetto della promozione della casa automobilistica.
L’OFFERTA: SCONTO, FINANZIAMENTO, RATE E INTERESSI
Scegliendo Alfa Romeo Junior elettrica e in caso di permuta, il prezzo del B-SUV scende a 36.190 euro. Con un anticipo di 12.255 euro si potrà portarlo a casa con rate da 199 euro al mese (contratto di 36 mesi).
- Prezzo promozionale: 36.190 euro
- Anticipo 12.255 euro
- Rate mensili: da 199 euro
- TAN (fisso): 2,99 euro – TAEG (4,43%)
Di seguito le complete condizioni economiche del finanziamento come riportate sul sito della casa automobilistica.
Prezzo di Listino (IPT e contributo PFU esclusi) 39.500 euro. Prezzo Promo 36.190 euro. Anticipo 12.255 euro – Importo Totale del Credito 24.206 euro. L’offerta include il servizio Identicar 12 mesi di 271 euro. Importo Totale Dovuto 26.778,56 euro composto da: Importo Totale del Credito, spese di istruttoria 395 euro, Interessi 1.990,06 euro, spese di incasso mensili 3,5 euro, imposta sostitutiva sul contratto da addebitare sulla prima rata di 61,5 euro. Tale importo è da restituirsi in 36 rate come segue: 35 rate da 199 euro e una Rata Finale Residua (pari al Valore Garantito Futuro) 19.754 euro incluse spese di incasso mensili di 3,5 euro. Spese invio rendiconto periodico cartaceo: 0 euro /anno. TAN (fisso) 2,99%, TAEG 4,43%. Solo in caso di restituzione e/o sostituzione del veicolo alla scadenza contrattualmente prevista, verrà addebitato un costo pari a 0,1 euro/ km ove il veicolo abbia superato il chilometraggio massimo di 30.000 km.