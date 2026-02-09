Offerta Alfa Romeo Junior elettrica: da 119 euro con finanziamento. Cosa c'è da sapere

Alfa Romeo Junior piace e in Italia sta avendo un buon successo. Lo scorso anno, dati UNRAE, sul nostro mercato ne sono state immatricolate 14.172 unità. Modello che è proposto sul mercato con molteplici motorizzazioni, sia ibride e sia elettriche. C’è pure una versione con le 4 ruote motrici e anche quella ad alte prestazioni, 100% elettrica con 280 CV (qui la nostra prova). Per tutto il mese di febbraio, Alfa Romeo Junior elettrica è proposta con un’offerta, ma solo in caso di permuta, che prevede con il finanziamento la possibilità di portarsi a casa il B-SUV con rate da 199 euro.

ALFA ROMEO JUNIOR

Alfa Romeo Junior misura 4.173 mm lunghezza x 1.781 mm larghezza x 1.539 mm altezza, con un passo di 2.557-2.562 mm. Per i bagagli a disposizione ci sono 415 litri, 400 litri per il modello elettrico. La versione BEV adotta un motore da 156 CV alimentato da una batteria con una capacità di 54 kWh per un’autonomia di poco più di 400 km secondo il ciclo WLTP. Il prezzi? Si parte dai 39.500 euro dell’allestimento base che è quello oggetto della promozione della casa automobilistica.

L’OFFERTA: SCONTO, FINANZIAMENTO, RATE E INTERESSI

Scegliendo Alfa Romeo Junior elettrica e in caso di permuta, il prezzo del B-SUV scende a 36.190 euro. Con un anticipo di 12.255 euro si potrà portarlo a casa con rate da 199 euro al mese (contratto di 36 mesi).

Prezzo promozionale: 36.190 euro

Anticipo 12.255 euro

Rate mensili: da 199 euro

TAN (fisso): 2,99 euro – TAEG (4,43%)

Di seguito le complete condizioni economiche del finanziamento come riportate sul sito della casa automobilistica.