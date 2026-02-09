Cerca

Quando cambiare le candele? Ecco il tester in offerta per scoprirlo in qualsiasi momento

Un tester preciso e utile per individuare con precisione quando sostituire le candele della propria auto.

Quando cambiare le candele? Ecco il tester in offerta per scoprirlo in qualsiasi momento
Vai ai commenti
Daniele Di Geronimo
Daniele Di Geronimo
Pubblicato il 9 feb 2026

Chi si occupa della manutenzione dell’auto sa che ogni costruttore stabilisce delle indicazioni su quando sostituire i vari componenti. Olio motore, filtri e lubrificanti hanno un intervallo di tempo o di chilometri di utilizzo entro i quali è preferibile sostituirli. Ma si tratta di indicazioni. Per le candele d’accensione esiste un tester con il quale verificare immediatamente lo stato di questo componente. Ha una doppia utilità. Da una parte quando si tratta di fare il tagliando sappiamo se le candele sono davvero da cambiare o no. E dall’altra, in caso di problemi all’accensione o altre anomalie riconducibili alle candele, è possibile fare rapidamente un controllo per confermare (o escludere) la causa del problema. Un tester semplice da usare, ora in offerta su Amazon a meno di 35€.

Come funziona il test della scintilla

Il tester per candele AUTOOL SPT101 nasce proprio per fornire una verifica immediata e visiva dello stato dell’accensione. È uno strumento che simula il funzionamento del motore e permette di valutare l’intensità della scintilla in condizioni controllate.

AUTOOL SPT101 Tester per candele auto, Spark plug tester Analizzatore di candele per motori automobilistici Candela da 0 a 6000 giri/min con Presa per candele a doppio foro da 12mm

AUTOOL SPT101 Tester per candele auto, Spark plug tester Analizzatore di candele per motori automobilistici Candela da 0 a 6000 giri/min con Presa per candele a doppio foro da 12mm

33,2535,00€-5%
Vedi l’offerta

Il dispositivo utilizza due prese da 12 millimetri che permettono di confrontare simultaneamente il comportamento di due candele. L’alimentazione avviene tramite adattatore e la frequenza di lavoro può essere regolata tra zero e 6000 giri al minuto, così da simulare diversi regimi del motore. Osservando la scintilla attraverso il coperchio protettivo si ottiene un’indicazione immediata sulla qualità dell’accensione. Una scintilla debole, irregolare o intermittente suggerisce un isolamento compromesso o un elettrodo usurato. Una scintilla regolare e intensa indica invece un componente ancora efficiente. La possibilità di fare un confronto diretto tra due candele aiuta a ridurre gli errori di valutazione e a intervenire solo quando necessario e solo sulla candela non più efficiente.

ZKTOOL 14MM & 16MM Chiave per Candela Magnetica con Giunto Universale, Parete Sottile 12 Punti 3/8 Pollici CR-V Presa per Candela Girevole, Strumenti per la Rimozione della Candela

ZKTOOL 14MM & 16MM Chiave per Candela Magnetica con Giunto Universale, Parete Sottile 12 Punti 3/8 Pollici CR-V Presa per Candela Girevole, Strumenti per la Rimozione della Candela

15,99
Vedi l’offerta

Per chi deve sostituire le candele della propria auto è utile avere a disposizione anche la relativa chiave specifica. È lo strumento necessario per rimuovere le candele in sicurezza. Su Amazon è in vendita la chiave magnetica ZKTOOL con testa girevole, progettata per operare negli spazi più stretti, trattenere la candela durante l’estrazione e ridurre il rischio di cadute accidentali. Uno strumento indispensabile per completare questo lavoro senza sforzo e in totale sicurezza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
Ti potrebbe interessare:
Cosa non deve mai mancare all’interno dell’auto: gli accessori in offerta a meno di 10€
Offerte e Promozioni
Hai un'auto con l'AdBlue? Con pochi euro puoi prevenire problemi più seri
Offerte e Promozioni
È a metà prezzo il pratico strumento digitale per misurare la pressione delle gomme
Offerte e Promozioni
Questo è il kit ideale per la manutenzione di auto e moto. Ed è anche in offerta
Offerte e Promozioni
Commenti Regolamento
La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.

La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.