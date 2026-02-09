Quando cambiare le candele? Ecco il tester in offerta per scoprirlo in qualsiasi momento

Chi si occupa della manutenzione dell’auto sa che ogni costruttore stabilisce delle indicazioni su quando sostituire i vari componenti. Olio motore, filtri e lubrificanti hanno un intervallo di tempo o di chilometri di utilizzo entro i quali è preferibile sostituirli. Ma si tratta di indicazioni. Per le candele d’accensione esiste un tester con il quale verificare immediatamente lo stato di questo componente. Ha una doppia utilità. Da una parte quando si tratta di fare il tagliando sappiamo se le candele sono davvero da cambiare o no. E dall’altra, in caso di problemi all’accensione o altre anomalie riconducibili alle candele, è possibile fare rapidamente un controllo per confermare (o escludere) la causa del problema. Un tester semplice da usare, ora in offerta su Amazon a meno di 35€.

Come funziona il test della scintilla

Il tester per candele AUTOOL SPT101 nasce proprio per fornire una verifica immediata e visiva dello stato dell’accensione. È uno strumento che simula il funzionamento del motore e permette di valutare l’intensità della scintilla in condizioni controllate.

Il dispositivo utilizza due prese da 12 millimetri che permettono di confrontare simultaneamente il comportamento di due candele. L’alimentazione avviene tramite adattatore e la frequenza di lavoro può essere regolata tra zero e 6000 giri al minuto, così da simulare diversi regimi del motore. Osservando la scintilla attraverso il coperchio protettivo si ottiene un’indicazione immediata sulla qualità dell’accensione. Una scintilla debole, irregolare o intermittente suggerisce un isolamento compromesso o un elettrodo usurato. Una scintilla regolare e intensa indica invece un componente ancora efficiente. La possibilità di fare un confronto diretto tra due candele aiuta a ridurre gli errori di valutazione e a intervenire solo quando necessario e solo sulla candela non più efficiente.

Per chi deve sostituire le candele della propria auto è utile avere a disposizione anche la relativa chiave specifica. È lo strumento necessario per rimuovere le candele in sicurezza. Su Amazon è in vendita la chiave magnetica ZKTOOL con testa girevole, progettata per operare negli spazi più stretti, trattenere la candela durante l’estrazione e ridurre il rischio di cadute accidentali. Uno strumento indispensabile per completare questo lavoro senza sforzo e in totale sicurezza.