Toyota bZ4X diventa un robotaxi grazie a Pony AI: presto sulle strade della Cina
Pony.ai e Toyota collaborano sulla guida autonoma. Il primo robotaxi basato sulla Toyota bZ4X è uscito dalla linea di produzione
Il SUV elettrico Toyota bZ4X diventa un robotaxi. Infatti, Pony AI ha annunciato oggi che il primo Robotaxi bZ4X prodotto in serie, sviluppato in collaborazione con Toyota Motor China e GAC Toyota, una joint venture tra Guangzhou Automobile Group Corporation (GAC) e Toyota Motor Corporation, è uscito dalla linea di produzione. Il robotaxi si basa sul restyling del SUV elettrico giapponese ed è stato opportunamente modificato per poter disporre del sistema di guida autonoma di settima generazione sviluppato da Pony.ai (Livello 4, qui pieghiamo i diversi Livelli della guida autonoma).
NUOVI ROBOTAXI PER LA CINA
Il settore del robotaxi si sta facendo sempre più dinamico grazie allo sviluppo della guida autonoma e agli investimenti delle case automobilistiche. L’obiettivo è quello di arrivare a produrre 1.000 Robotaxi bZ4X nel corso del 2026. Questo traguardo permetterà a Pony.ai di espandere la sua flotta totale di Robotaxi a oltre 3.000 veicoli entro la fine dell’anno. Pony.ai distribuirà i Robotaxi bZ4X nelle principali città cinesi dove già operano i robotaxi sviluppati assieme a BAIC e GAC.
La Toyota bZ4X utilizzata come base per il nuovo robotaxi la conosciamo già ma non è chiaro però, quale motorizzazione sia stata scelta, se cioè quella con un singolo motore o quella più potente con doppio motore e la trazione integrale. Il sistema di guida autonoma di settima generazione di Pony.ai è stato sviluppato e convalidato da operazioni a lungo termine negli ambienti urbani delle principali città cinesi come Pechino, Shanghai, Guangzhou e Shenzhen. La nuova piattaforma di settima generazione sarà utilizzata su più modelli per arrivare a diversificare e rendere più completa la gamma di robotaxi.
Insomma, lo sviluppo dei servizi di trasporto passeggeri con veicoli a guida autonoma sta andando avanti velocemente per trasformare il concetto di mobilità nelle grandi città.
