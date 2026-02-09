Cliorama celebra a Milano la storia di successi della Renault Clio

La nuova Renault Clio sta arrivando sul mercato e come parte della campagna di lancio di questo importante modello, la casa automobilistica ha inaugurato a Milano “Cliorama“. Si tratta di molto di più che un semplice spazio espositivo dedicato alla Clio, in quanto è un logo dove ripercorrere tutti i 35 anni di storia di questa compatta francese. Questo spazio espositivo si trova in Corso Garibaldi dove attraverso immagini e suoni sarà possibile ripercorrere la storia di successo del modello francese.

UNA CAMPAGNA PUBBLICITARIA PER IL LANCIO DELLA NUOVA CLIO

All’esterno, chi si avvicinerà a Cliorama troverà un grande murales dedicato alla Clio. All’interno, installazioni sospese che guideranno le persone lungo un percorso per scoprire la storia della Clio. Come accennato all’inizio, il tutto rientra in una campagna di marketing per il lancio della nuova generazione della Clio (qui la nostra prova) che ha portato la compatta francese nei luoghi simbolo di Milano, dalla Stazione Centrale all’aeroporto di Linate, da Piazza 5 Giornate fino a Brera. Inoltre, nel mese di febbraio, una carovana di Clio storiche percorrerà il centro e gli spazi più importanti della città.

Renault ha poi predisposto un ampio calendario di eventi che tra febbraio e marzo renderanno Cliorama il baricentro di diverse iniziative che prevedono aperitivi musicali, Listening Bar, format internazionale che invita ad ascoltare vinili e musica dal vivo, una serata di visione collettiva del Festival di Sanremo, due cene firmate dalla chef stellata Antonia Klugmann e tanto altro.

L’IMPORTANZA DELLA CLIO

Da quando ha debuttato sul mercato, sono state vendute ben 17 milioni di Clio in tutto il mondo, di cui 2 milioni in Italia. Numeri che dimostrano quanto questo modello sia importante per la casa automobilistica francese. Il debutto del nuovo modello sembra essere stato positivo in Italia. Come racconta Sébastien Guigues, CEO Renault Italia, in questa prima fase di lancio il nuovo modello ha già ottenuto 7.000 ordini.

Ricordiamo che nuova Renault Clio misura 4.116 mm lunghezza x 1.768 mm larghezza x 1.451 mm altezza, con un passo di 2.591 mm. Dunque, la nuova generazione è leggermente più grande di quella precedente. In questa prima fase, la nuova Clio sarà proposta nella versione E-Tech Full Hybrid 160 CV, oppure con il 3 cilindri TCe 1.2 da 115 CV. Successivamente, arriverà pure la versione Eco-G 120 a 3 cilindri con trasmissione automatica EDC e doppia alimentazione benzina-GPL. In Italia, i prezzi partono da 18.900 euro.