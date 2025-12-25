Se tornasse la Renault Clio RS Williams? C'è chi se la immagina così

Le sportive compatte oggi sono sempre più rare a causa delle normative sulle emissioni. Una volta era molto differente e sul mercato c’erano diverse piccole sportive che facevano la gioia degli appassionati. Chi ha qualche anno in più sulle spalle si ricorderà probabilmente della Renault Clio Williams, una piccola sportiva primi anni ’90 che occupa un posto molto speciale nella storia delle hot hatch. Si trattava di un modello dotato di un motore 4 cilindri da 150 CV, nato per celebrare i successi in Formula 1 da parte della Williams motorizzata Renault. Vettura caratterizzata da un body kit specifico con parafanghi allargati, prese d’aria aggiuntive ed elementi in color oro a contrasto con la carrozzeria blu scuro. Purtroppo no, al momento la casa automobilistica non ha intenzione di riproporre una hot hatch simile anche se alcune indiscrezioni affermano che Renault potrebbe in futuro reintrodurre modelli RS. In ogni caso, adesso sul mercato è arrivata da poco la sesta generazione della Clio che ha un look più sportiveggiante rispetto alla precedente generazione.

Ben si presterebbe, dunque, ad essere proposta anche in una versione più sportiva. Come potrebbe essere? Il designer David Baylis ha provato ad immaginarsi una Clio RS Williams basata sulla nuova generazione della compatta francese. Il risultato è in una serie di render che proponiamo.

SOGNARE NON COSTA NULLA

La vettura presenta un nuovo body kit che rende il suo look decisamente molto più aggressivo. Frontale più elaborato, parafanghi allargati, un vistoso spoiler posteriore e un generoso estrattore, questi sono solamente alcuni elementi che caratterizzano questa hot hatch. Inoltre, il designer ha deciso di proporre la sua rivisitazione della Clio Williams utilizzando la stessa combinazione di colori del modello originale. Non solo design, perché David Baylis si è immaginato anche alcune delle principali specifiche tecniche di questa sportiva.

Sotto al cofano troviamo infatti un motore 4 cilindri 2 litri turbo in grado di erogare 300 CV, abbinato ad un cambio manuale a 6 rapporti, scelta fatta per accontentare gli amanti della vera guida sportiva. C’è anche un ipotetico peso. Su di una bilancia “virtuale", la nuova Renault Clio RS Williams fa segnare 1.410 kg.