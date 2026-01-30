Offerta nuova Renault Clio Full Hybrid: rate da 109 euro con finanziamento. Cosa c'è da sapere
A fronte di un anticipo di 6.709 euro si potrà avere la nuova Renault Clio Full Hybrid con rate da 109 euro; maxi rata finale di 14.442 euro
La sesta generazione della Renault Clio ha debuttato da pochi mesi. Il nuovo modello (qui la nostra prova) è tutto nuovo e propone un look rivisto, interni moderni con più tecnologia ed alcune novità di motore. In particolare, la nuova Clio è proposta anche nella versione full hybrid E-Tech che dispone di un powertrain ibrido da 160 CV. Proprio la Clio con questa motorizzazione è in offerta fino all’inizio del mese di febbraio. Infatti, la casa automobilistica francese ha deciso di proporre uno sconto per chi sceglierà il finanziamento che permetterà di portarsi a casa questo modello con rate a partire da 109 euro al mese.
NUOVA RENAULT CLIO
Le misure sono 4.116 mm lunghezza x 1.768 mm larghezza x 1.451 mm altezza, con un passo di 2.591 mm. Per i bagagli, invece, a disposizione ci sono fino a 391 litri. La vettura poggia sulla piattaforma CMF-B. I motori? Al vertice della gamma c’è la motorizzazione E-Tech Full Hybrid 160 CV. C’è poi il 3 cilindri TCe 1.2 da 115 CV. Più avanti nel corso dell’anno arriverà anche la versione GPL. I prezzi partono dai 18.900 euro della TCe 1.2 da 115 CV. Per la Full Hybrid ci vogliono almeno 24.900 euro.
L’OFFERTA: SCONTO, FINANAZIAMENTO, RATE ED INTERESSI
Fino al 2 febbraio, scegliendo il finanziamento sull’acquisto della nuova Renault Clio full hybrid E-Tech, la casa automobilistica riconoscerà 2.000 euro di bonus sul finanziamento. Inoltre, è previsto per questo modello uno specifico bonus E-Tech di 1.200 euro che porta il prezzo a 23.700 euro. Con un anticipo di 6.709 euro, sarà possibile protarsi a casa la nuova Clio Full Hybrid con rate da 109 euro a mese.
- anticipo 6.709 euro
- da 109 euro/rata mese
- tan 6,49% – taeg 8,01%
- rata finale 14.442 euro
Di seguito le complete condizioni economiche dell’offerta come riportato sul sito della casa automobilistica.
Clio evolution full hybrid E-Tech 160 cv a 23.700 euro (iva inclusa, ipt e contributo pfu esclusi) con 1.200 euro di Bonus E-Tech. Anticipo 6.709 euro , importo totale del credito 16,991 euro , su tale somma viene riconosciuto dalla banca un importo di euro 2.000 euro a titolo di contributo Financing Reward sul finanziamento concesso al cliente + spese di istruttoria 395 euro + imposta di bollo 41,69 euro (addebitata sulla prima rata), interessi 2.979,86 euro, valore futuro garantito 14.442 euro (rata finale), per un chilometraggio totale massimo di 30.000 km; in caso di restituzione del veicolo eccedenza chilometrica 0,10 euro/km; importo totale dovuto dal consumatore 18.365,86 euro in 36 rate da 109 euro oltre la rata finale. TAN 6,49% (tasso fisso), TAEG 8,01%, spese di incasso mensili 3 euro, spese per invio rendiconto periodico (annuale) 1,20 euro (diversamente on line gratuito) oltre imposta di bollo pari a 2 euro.