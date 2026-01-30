Cerca

Offerta nuova Renault Clio Full Hybrid: rate da 109 euro con finanziamento. Cosa c'è da sapere

A fronte di un anticipo di 6.709 euro si potrà avere la nuova Renault Clio Full Hybrid con rate da 109 euro; maxi rata finale di 14.442 euro

Offerta nuova Renault Clio Full Hybrid: rate da 109 euro con finanziamento. Cosa c'è da sapere
Filippo Vendrame
Pubblicato il 30 gen 2026

La sesta generazione della Renault Clio ha debuttato da pochi mesi. Il nuovo modello (qui la nostra prova) è tutto nuovo e propone un look rivisto, interni moderni con più tecnologia ed alcune novità di motore. In particolare, la nuova Clio è proposta anche nella versione full hybrid E-Tech che dispone di un powertrain ibrido da 160 CV. Proprio la Clio con questa motorizzazione è in offerta fino all’inizio del mese di febbraio. Infatti, la casa automobilistica francese ha deciso di proporre uno sconto per chi sceglierà il finanziamento che permetterà di portarsi a casa questo modello con rate a partire da 109 euro al mese.

NUOVA RENAULT CLIO

Le misure sono 4.116 mm lunghezza x 1.768 mm larghezza x 1.451 mm altezza, con un passo di 2.591 mm. Per i bagagli, invece, a disposizione ci sono fino a 391 litri. La vettura poggia sulla piattaforma CMF-B. I motori? Al vertice della gamma c’è la motorizzazione E-Tech Full Hybrid 160 CV. C’è poi il 3 cilindri TCe 1.2 da 115 CV. Più avanti nel corso dell’anno arriverà anche la versione GPL. I prezzi partono dai 18.900 euro della TCe 1.2 da 115 CV. Per la Full Hybrid ci vogliono almeno 24.900 euro.

L’OFFERTA: SCONTO, FINANAZIAMENTO, RATE ED INTERESSI

Fino al 2 febbraio, scegliendo il finanziamento sull’acquisto della nuova Renault Clio full hybrid E-Tech, la casa automobilistica riconoscerà 2.000 euro di bonus sul finanziamento. Inoltre, è previsto per questo modello uno specifico bonus E-Tech di 1.200 euro che porta il prezzo a 23.700 euro. Con un anticipo di 6.709 euro, sarà possibile protarsi a casa la nuova Clio Full Hybrid con rate da 109 euro a mese.

  • anticipo 6.709 euro
  • da 109 euro/rata mese
  • tan 6,49% – taeg 8,01%
  • rata finale 14.442 euro

Di seguito le complete condizioni economiche dell’offerta come riportato sul sito della casa automobilistica.

Clio evolution full hybrid E-Tech 160 cv a 23.700 euro (iva inclusa, ipt e contributo pfu esclusi) con 1.200 euro di Bonus E-Tech. Anticipo 6.709 euro , importo totale del credito 16,991 euro , su tale somma viene riconosciuto dalla banca un importo di euro 2.000 euro a titolo di contributo Financing Reward sul finanziamento concesso al cliente + spese di istruttoria 395 euro + imposta di bollo 41,69 euro (addebitata sulla prima rata), interessi 2.979,86 euro, valore futuro garantito 14.442 euro (rata finale), per un chilometraggio totale massimo di 30.000 km; in caso di restituzione del veicolo eccedenza chilometrica 0,10 euro/km; importo totale dovuto dal consumatore 18.365,86 euro in 36 rate da 109 euro oltre la rata finale. TAN 6,49% (tasso fisso), TAEG 8,01%, spese di incasso mensili 3 euro, spese per invio rendiconto periodico (annuale) 1,20 euro (diversamente on line gratuito) oltre imposta di bollo pari a 2 euro.

