Offerta nuova Renault Clio Full Hybrid: rate da 109 euro con finanziamento. Cosa c'è da sapere

La sesta generazione della Renault Clio ha debuttato da pochi mesi. Il nuovo modello (qui la nostra prova) è tutto nuovo e propone un look rivisto, interni moderni con più tecnologia ed alcune novità di motore. In particolare, la nuova Clio è proposta anche nella versione full hybrid E-Tech che dispone di un powertrain ibrido da 160 CV. Proprio la Clio con questa motorizzazione è in offerta fino all’inizio del mese di febbraio. Infatti, la casa automobilistica francese ha deciso di proporre uno sconto per chi sceglierà il finanziamento che permetterà di portarsi a casa questo modello con rate a partire da 109 euro al mese.

NUOVA RENAULT CLIO

Le misure sono 4.116 mm lunghezza x 1.768 mm larghezza x 1.451 mm altezza, con un passo di 2.591 mm. Per i bagagli, invece, a disposizione ci sono fino a 391 litri. La vettura poggia sulla piattaforma CMF-B. I motori? Al vertice della gamma c’è la motorizzazione E-Tech Full Hybrid 160 CV. C’è poi il 3 cilindri TCe 1.2 da 115 CV. Più avanti nel corso dell’anno arriverà anche la versione GPL. I prezzi partono dai 18.900 euro della TCe 1.2 da 115 CV. Per la Full Hybrid ci vogliono almeno 24.900 euro.

L’OFFERTA: SCONTO, FINANAZIAMENTO, RATE ED INTERESSI

Fino al 2 febbraio, scegliendo il finanziamento sull’acquisto della nuova Renault Clio full hybrid E-Tech, la casa automobilistica riconoscerà 2.000 euro di bonus sul finanziamento. Inoltre, è previsto per questo modello uno specifico bonus E-Tech di 1.200 euro che porta il prezzo a 23.700 euro. Con un anticipo di 6.709 euro, sarà possibile protarsi a casa la nuova Clio Full Hybrid con rate da 109 euro a mese.

anticipo 6.709 euro

da 109 euro/rata mese

tan 6,49% – taeg 8,01%

rata finale 14.442 euro

Di seguito le complete condizioni economiche dell’offerta come riportato sul sito della casa automobilistica.