Ricaricare in autostrada sarà più facile: E.ON installerà colonnine da 400 kW in 18 aree di servizio

Pochi anni fa ricaricare in autostrada era molto difficile e chi possedeva un’auto elettrica era costretto ad uscire e cercare un punto di ricarica Fast. Poi è arrivata Free to X che ha dato una svolta, rendendo il pieno di energia ad alta potenza in autostrada molto più semplice. Stando agli ultimi dati di Motus-E di fine novembre 2025, i punti di ricarica installati nelle autostrade sono 1.274. Non è ovviamente ancora abbastanza ma ecco arrivare un’importante novità che renderà le ricariche in autostrada ancora più facili. Autostrade per l’Italia ha infatti affidato a E.ON Drive Infrastructure Italy il compito di portare avanti questo piano di elettrificazione. L’azienda si è infatti aggiudicata l’appalto per realizzare una rete di ricarica ultra‑fast lungo i principali corridoi autostradali italiani.

UNA RETE DI RICARICA SEMPRE PIÙ CAPILLARE NELLE AUTOSTRADE

Cosa prevede il progetto? E.ON dovrà installare 104 punti di ricarica ultra‑fast in 18 aree di servizio situate lungo i più trafficati corridoi Est‑Ovest e Nord‑Sud del Paese, tra cui le autostrade A4 (Torino–Trieste) e A14 (Bologna–Taranto). La realizzazione dei siti è prevista entro la fine del 2026. Più nello specifico, ogni stazione di ricarica che sarà installata, includerà da quattro a otto colonnine Alpitronic HYC400 che sono in grado di erogare una potenza fino a 400 kW. Ma le stazioni di ricarica non saranno dei semplici luoghi dove saranno installate le colonnine.

Infatti, su tutti i siti saranno presenti anche impianti fotovoltaici sulla copertura delle pensiline e un sistema di accumulo a batteria. Le batterie permetteranno di massimizzare l’utilizzo dell’energia attenuta dai pannelli solari, e quindi di migliorare l’efficienza dei punti ricaricare per ridurre al minimo possibile l’utilizzo dell’energia della rete elettrica. In ogni caso, l’energia proveniente dalla rete è certificata 100% rinnovabile.

BASTA UNA CARTA DI CREDITO

I punti di ricarica sono stati pensati per essere facili da utilizzare. Non occorrerà per forza utilizzare app o tessere. Infatti, sarà possibile pagare la ricarica utilizzando carte di credito o debito, con prezzi chiaramente visibili su display prima dell’avvio della ricarica, in conformità alla normativa europea AFIR. In caso di problemi, è garantita un’assistenza remota 24 ore su 24. I servizi delle stazioni di ricarica comprendono pensiline che proteggono dalle intemperie, zone d’attesa con sedute e un sistema di smart parking con segnaletica e LED che orientano l’utente prima, durante e dopo l’operazione di ricarica.