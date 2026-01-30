Volkswagen non rinuncia alle sue hot hatch a benzina: lunga vita alle GTI

Volkswagen continuerà a investire sulle hot hatch a benzina. Negli ultimi anni, molte sportive come Megane RS, Peugeot 308 GTi e Honda Civic Type R hanno dovuto salutare il mercato europeo a causa delle sempre più restrittive normative sulle emissioni. Volkswagen non molla e sebbene siano in arrivo le prime GTI elettriche, la casa automobilistica tedesca vuole far sapere che le sue hot hatch endotermiche non spariranno tanto presto, anzi, rimarranno ancora a lungo dato che ha deciso di aggiornare il suo motore turbo EA888 da 2 litri per adeguarlo alle nuove normative sulle emissioni. In questo modo, Volkswagen potrà continuare a proporre sul mercato sportive fino al 2030 e forse anche oltre.

LA GOLF NON SARÀ L’ULTIMA GTI A BENZINA

La conferma arriva da Sebastian Willmann, responsabile dello sviluppo di Volkswagen, che ha parlato con i colleghi inglesi di Auto Express. Alla domanda se l’attuale Golf sarà l’ultima GTI a benzina la risposta è stata un secco “no“. Sebbene l’attuale 4 cilindri turbo di 2 litri necessiti di qualche ritocco, è certo che farà ancora parte della futura gamma di hot hatch Volkswagen. Dunque, la casa automobilistica tedesca porterà questo motore nell’era Euro 7 sebbene non sappiamo quali modifiche siano necessarie e se potranno avere un qualche impatto sulle prestazioni. Lo scopriremo nel tempo ma la buona notizia è che Volkswagen non intende rinunciare alle hot hatch a benzina.

ANCHE LA SERIE R NON SPARIRÀ

C’è un’ulteriore buona notizia. Non solo la Golf GTI rimarrà, ma anche la R. Addirittura, Willmann fa capire che in futuro potrebbe arrivare anche un aumento delle prestazioni. Ricordiamo che oggi la Golf R può contare su 333 CV. Ci sarebbe ancora un certo margine di miglioramento ma non è dato di sapere quanto.

In Volkswagen dobbiamo garantire risultati su tutti gli aspetti. Abbiamo bisogno di auto efficienti, di auto ad alte prestazioni, come la Golf R o la GTI, e di auto più economiche e posizionate più in alto. Il segmento dei grandi volumi sta traendo profitto da tutti questi aspetti, come ha sempre fatto la Golf.

L’investimento sulle hot hatch a benzina non comprometterà, comunque, quello sulle GTI elettriche su cui Volkswagen crede molto.