Elon Musk potrebbe fondere SpaceX con Tesla o xAI

Elon Musk ha creato un vero e proprio impero e appare chiaro che i suoi prossimi obiettivi sono l’intelligenza artificiale, la robotica, la guida autonoma e lo spazio. Basti vedere cosa sta succedendo con Tesla che sta diventando sempre di meno che una casa automobilistica nel senso classico del termine visti i propositi del suo numero uno per il futuro. Non sarebbe quindi strano che per portare avanti i suoi piani sempre più ambiziosi, Elon Musk possa voler far ordine all’interno delle sue aziende, con l’obiettivo di consolidare il suo impero. Come? Semplicemente accorpandole insieme.

LE IPOTESI DI FUSIONE

Le prime indiscrezioni arrivano da Reuters che ha riportato che sarebbero in corso discussioni tra SpaceX e xAI per una possibile fusione, in vista dell’IPO di SpaceX, prevista nel corso dell’anno. Secondo il rapporto, se si arrivasse ad una fusione di queste due aziende, ci potrebbe essere un importante vantaggio per SpaceX che intende lanciare data center nello spazio. A stretto giro è poi arrivato un ulteriore rapporto, questa volta di Bloomberg in cui si legge che SpaceX starebbe “considerando” una potenziale fusione con Tesla o una “combinazione alternativa” con xAI. I tempi e soprattutto il valore economico di queste fusioni non sono chiari. Secondo il Financial Times, SpaceX starebbe valutando l’IPO per il mese di giugno. Ovviamente, le aziende in questione non hanno commentato le indiscrezioni emerse.

CHE SUCCEDERÀ DAVVERO?

Se SpaceX arrivasse davvero a fondersi con xAI, si troverebbe nella stessa “casa” di Grok, che è sottoposta a severi controlli e persino a un’indagine nell’UE per i deepfake a sfondo sessuale. Insomma, una fusione che potrebbe avere risvolti problematici. Vedremo quello che succederà, certo è che se davvero SpaceX dovesse fondersi con Tesla o xAI, sarebbe solo l’ultima mossa del complicato piano di Elon Musk come CEO. Ricordiamo che Tesla ha dichiarato da poco che investirà “circa” 2 miliardi di dollari in xAI.