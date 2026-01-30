È in offerta il dispositivo 2 in 1 per avviare l’auto e leggere gli errori della centralina

Per la cura e la gestione dell’auto servono diversi strumenti e attrezzi. Tutti utili e importanti, ma non sempre si ha la possibilità di allestire una piccola officina in garage. Ecco quindi che un dispositivo come il booster con OBD2 TREKURE rappresenta una soluzione molto interessante. Non solo perché unisce in un unico dispositivo due strumenti essenziali (l’avviatore per la batteria e la diagnosi per la lettura dei codici errore), ma anche per il prezzo con il quale è possibile acquistarlo. Approfittando dell’offerta a tempo e del coupon, questo dispositivo 2 in 1 è in offerta a meno di 60€.

Il vantaggio di avere uno strumento di questo tipo

La tecnologia alla base di questo dispositivo unisce un booster con un modulo OBD2. Una combinazione che permette di leggere i codici errori delle centraline e far ripartire l’auto quando la batteria inizia a perdere colpi. L’avviatore utilizza celle a elevata capacità in grado di fornire corrente di picco istantanea, mentre la diagnostica sfrutta il protocollo OBD2, compatibile con la quasi totalità delle vetture moderne. La combinazione permette di gestire sia le emergenze legate alla batteria sia quelle relative alla spia motore, senza ricorrere a strumenti separati.

Il booster da 6000 A è progettato per avviare veicoli a benzina e diesel anche in condizioni climatiche difficili. C’è poi una fondamentale funzione di avvio forzato. È quella modalità che permette di avviare la batteria dell’auto anche quando è completamente scarica. Una differenza significativa rispetto ai classici cavi e ai booster più economici. Il dispositivo può inoltre misurare la tensione della batteria e mostrarne l’andamento, una caratteristica utile per capire quando è necessario sostituirla.

La parte OBD2 integra una libreria molto ampia di codici di errore e supporta differenti protocolli di comunicazione. È possibile leggere e cancellare gli errori, verificare dati in tempo reale e controllare alcuni parametri chiave.

Inoltre a rendere questo dispositivo ancora più completo ci sono diverse funzioni aggiuntive. Le più interessanti sono quella di poterlo utilizzare come un power bank e quella per avere una pratica torcia da usare in qualsiasi circostanza. Resistente al calore e agli urti, comodo da trasportare, questo dispositivo è un’occasione da non perdere per risolvere con un solo strumento due problemi comuni per chi si occupa della cura della propria auto.