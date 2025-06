Free To X, la ricarica si paga anche con carta di credito e bancomat: ecco come funziona

Free To X ha il merito di aver portato finalmente in maniera capillare la ricarica ad alta potenza all’interno delle stazioni di servizio presenti in Autostrada. Grazie alle sue stazioni HPC, è possibile effettuare un rifornimento di energia per proseguire il nostro viaggio senza aver la necessità di dover uscire dall’autostrada, come invece, accadeva in precedenza. Adesso, c’è una novità che rende i rifornimenti di energia ancora più semplici. Infatti, Free To X ha annunciato che da qualche giorno ha introdotto i pagamenti con la carta (bancomat o carta di credito) all’interno di tutte le stazioni. In questo modo sarà possibile avviare un rifornimento di energia senza dover utilizzare per forza tessere o app. C’è voluto del tempo prima che tutte le colonnine fossero abilitate a questa soluzione di pagamento ma adesso ci siamo.

COME FUNZIONA?

Lo spiega direttamente Free to X. Nella maggior parte delle stazioni di ricarica, in 97 per la precisione, gli automobilisti troveremmo un. Si dovrà scegliere la lingua preferita, la colonnina e il connettore da cui ricaricare e poi avvicinare al lettore la propria carta. A quel punto, basterà recarsi alla colonnina selezionata per collegare l’auto elettrica ed iniziare ad effettuare la ricarica. L’addebito sarà poi automatico al termine della sessione.2 stazioni Free To X e precisamente quelle disono leggermente differenti in quanto è stato predisposto unai pagamenti con carta. La procedura, comunque, non cambia. Ricordiamo che le stazioni Free To X offrono punti di ricarica conche permettono di minimizzare i tempi di sosta durante i viaggi, a patto che l’auto elettrica possa comunque accettare potenza elevate.

E i prezzi? In questo caso la ricarica non si effettua attraverso app di aziende partner. Ricaricare pagando direttamente con carta di credito o bancomat costa 0,79 euro e kWh.