Toyota Corolla Cross, serve un look più "frizzante" per conquistare i clienti europei

Toyota lo ha confermato non troppo tempo fa, basta auto noiose perché i clienti vogliono prodotti “emozionali”. A quanto pare, nella lista delle auto “noiose” sarebbe finita la Corolla Cross che in Europa fa fatica a conquistare i clienti. Nei primi quattro mesi di quest’anno, Toyota è riuscita a vendere 11.259 esemplari di questo SUV in tutta Europa, con un calo del 14% rispetto all’anno precedente. Di recente la Toyota Corolla Cross è stata protagonista di un restyling che, però, ha introdotto principalmente solo alcuni ritocchi al frontale. Che questo modello abbia bisogno di un qualcosa in più per trovare maggiori consensi in Europa, lo ha ammesso direttamente la casa automobilistica giapponese.

In una recente intervista con Auto News, il responsabile della strategia di prodotto e del marketing di Toyota Europe, Andrea Carlucci, ha riconosciuto che la Corolla Cross necessita di un design più “frizzante” se si vuole che ottenga maggiori vendite in tutto il continente.

Non abbiamo la Corolla Cross perfetta per l’Europa, nel senso che è un modello globale. Se portassimo più entusiasmo, le vendite aumenterebbero.

ARRIVERÀ UNA NUOVA GENERAZIONE?

Il punto chiave è che Toyota sviluppa TNGA per consentire alle regioni di sviluppare la parte superiore della carrozzeria. Le auto devono essere ciò che vogliono gli europei, non un mix di ciò che vogliono gli acquirenti statunitensi e giapponesi.

Non si sa ancora quando la Corolla Cross riceverà una nuova generazione, ma dato che il modello attuale è sul mercato da circa cinque anni, potrebbero volerci. Carlucci ha osservato che, se continuerà a utilizzare la, Toyota avrà la possibilità di proporre la Corolla Cross con forme differenti a seconda dei mercati in cui sarà proposta. Il tutto potrebbe tradursi in un design più interessante, specifico per il mercato europeo.

Dunque, per consentire alla Toyota Corolla Cross di trovare maggiore spazio in Europa, serve una versione più specifica per questo mercato, in modo da accontentare le esigenze dei clienti. Andrea Carlucci ha fatto capire che serve un cambio di passo su questo modello. Vedremo quello che succederà e se con una nuova generazione, Toyota proporrà la Corolla Cross europea con un look che risponda maggiormente ai gusti di clienti del Vecchio Continente.



