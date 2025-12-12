Nuova Renault Clio: se tornasse una versione RS ad alte prestazioni?

Renault potrebbe reintrodurre il marchio RS (Renault Sport) all’interno della sua gamma di vetture, ammettendo che ci sono “molte possibilità con l’elettrico” e con motorizzazioni ibride che sarebbero adatte ad una nuova Clio RS. Parlando con i colleghi inglesi di Auto Express, Bruno Vanel, direttore vendite e operazioni globali di Renault, ha raccontato che sebbene ad oggi non ci sia un modello RS, se ci sarà abbastanza interesse, la casa automobilistica potrebbe considerare il progetto. A quanto pare, il marchio francese attenderà ancora qualche mese e poi prenderà una decisione.

UNA NUOVA HOT HATCH

Vanel ha comunque aggiunto che Renault avrebbe tutto quanto necessario per realizzare una nuova hot hach a marchio RS.

Disponiamo anche di propulsori ibridi, soluzioni che consentono di ottenere elevata potenza con basse emissioni di CO2.

Questo significa che un’eventuale nuova Renault Clio RS potrebbe teoricamente disporre di una versione rivista e potenziata dell’attuale Full Hybrid che sul modello di serie offre una potenza di sistema pari a 160 CV. Ricordiamo che l’ultima Renault Clio RS nella più performante variante Trophy disponeva di un motore turbo benzina da 1,6 litri da 220 CV. Vanel ha poi aggiunto che oggi è sempre più difficile vedere hot hatch ma che non ci sono “preconcetti su dove Renault andrà”, lasciando intendere che potrebbero essere presi in considerazione anche modelli RS elettrici. Inoltre, il marchio può contare su di un’eventuale collaborazione con Alpine per sviluppare modelli più sportivi. Del resto, proprio grazie al lavoro con Alpine si sta portando avanti lo sviluppo della Renault 5 Turbo 3E.

Insomma, ci sono possibilità che in futuro Renault torni ad utilizzare il marchio RS, magari in abbinamento ad una versione più sportiveggiante della Clio. Pare che nei prossimi mesi saranno fatte tutte le valutazioni del caso. Non rimane, quindi, che attendere novità.