Renault 5 Turbo 3E, debutto pubblico sulle strade della Corsica: 555 CV per la super elettrica

Renault 5 Turbo 3E è un progetto molto particolare, una “cattivissima" piccola supercar elettrica, erede spirituale di quella Renault 5 Turbo che negli anni ’80 aveva fatto battere il cuore di tanti appassionati. Vettura che racchiude al suo interno tutta la tecnologia che Renault ha sviluppato per le sue auto elettriche. Le prime consegne sono attese per il 2027. Intanto, la sportiva ha fatto il suo debutto pubblico sulle strade della Corsica. Infatti, due prototipi della Renault 5 Turbo 3E hanno effettuato alcuni giri in occasione della Tour de Corse Historique.

Le vetture si sono esibite sulla spianata chiusa al traffico del porto di Calvi e sulle strade delle prove speciali Notre Dame de la Serra e Montegrosso. Le Renault 5 Turbo 3E protagoniste di questa apparizione pubblica si sono presentate con una livrea nera, gialla e bianca, per omaggiare il Tour de Corse, e una livrea rossa, blu e bianca che riprende i colori della Maxi 5 Turbo che ha vinto il Tour de Corse del 1985.

555 CV PER DIVERTIRSI

Le sue misure sono 4,08 m lunghezza x 2,03 m larghezza x 1,38 m altezza, con un passo di 2,57 m. Il powertrain è particolarmente raffinato ed è composto da due motori elettrici collocati sulle ruote posteriori. Renault 5 Turbo 3E può contare su ben 555 CV complessivi. Questa piccola supercar elettrica pesa 1.450 kg. In particolare, la carrozzeria in fibra di carbonio sulla bilancia fa segnare 100 kg. Prestazioni elevatissime dato che si parla di un’accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 3,5 secondi. Dotata di architettura a 800 V e di una batteria da 70 kWh in grado di poter ricaricare in corrente continua fino a 330 kW, questa “folle hatchback" elettrica sarà in grado di offrire un’autonomia WLTP superiore ai 400 km. Dello sviluppo se ne sta occupando il team Alpine.

PREZZI

Le prenotazioni sono già partire il 22 aprile e sappiamo che la Renault 5 Turbo 3E sarà costruita complessivamente in 1.980 esemplari. Il prezzo? 160.000 euro escluse le personalizzazioni. Il processo di prenotazione prevede che il cliente si rechi in concessionaria dove potrà effettuare una prenotazione pagando 50.000 euro, cifra che gli consentirà di acquisire un diritto di acquisto prioritario per uno degli esemplari disponibili. Il passo successivo per i clienti, da inizio 2026, sarà la fase di personalizzazione. Infine, nel primo semestre 2027, arriverà il momento di configurare definitivamente il veicolo. Le consegne dei primi esemplari configurati e ordinati sono previste nel corso del 2027.