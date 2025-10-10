Capricorn 01 Zagato, un gioiello da 3 milioni di euro: hypercar da 900 CV con cambio manuale

Capricorn 01 Zagato è una nuova hypercar a motore centrale, costruita a mano, nata per poter offrire quel piacere di guida che cercano i puristi in un’epoca dove le auto sono sempre di più dei computer su 4 ruote. La nuova hypercar punta quindi ad offrire un’esperienza di guida che viene definita come “analogica". Complessivamente, ne saranno realizzate 19 unità ad un prezzo di 2,95 milioni di euro, tasse escluse.

Si tratta della prima hypercar disegnata da Zagato che sarà prodotta dall’azienda tedesca Capricorn. Questo modello è anche il primo di una serie di vetture esclusive che l’azienda tedesca intende lanciare.

900 CV E C’É IL CAMBIO MANUALE

Il cuore pulsante della nuova Capricorn 01 Zagato è un motore V8 di 5,2 litri in grado di erogare 900 CV e 1.000 Nm di coppia. La trazione è posteriore e la trasmissione è affidata ad un cambio manuale CIMA a 5 rapporti. Le prestazioni? Velocità massima di ben 360 km/h ed accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi. Carrozzeria e monoscocca sono stati realizzati in carbonio e questo ha permesso di contenere molto il peso della nuova hypercar che sulla bilancia fa segnare un peso a secco inferiore ai 1.200 kg. Capricorn 01 Zagato adotta anche un impianto frenante carboceramico della Brembo. L’hypercar si potrà poi avere con cerchi da 21 pollici in alluminio o carbonio.

NATA PER DIVERTIRE TRA LE CURVE

Lo sterzo è dotato di servosterzo elettrico che si attiva a basse velocità (per facilitare le manovre) e si disattiva completamente a velocità più elevate per fornire un feedback più preciso a chi si mette alla guida. Assetto (ammortizzatori Bilstein) e aerodinamica sono stati curati nei minimi dettagli per consentire alla nuova Capricorn 01 Zagato di essere velocissima tra le curve. L’aspetto “analogico" lo troviamo anche all’interno dell’abitacolo. Anche nelle sportive moderne troviamo tanta tecnologia ma Capricorn 01 Zagato è diversa. Gli interni richiamano il passato, con elementi analogici circolari. In particolare troviamo il contagiri che occupa una parte significativa del quadro strumenti come sulle sportive del passato.

Non per nulla, il responsabile del design di Zagato, Norihiko Harada, ha affermato che l’intento dello stile della 01 è quello di “resistere alla prova del tempo“.