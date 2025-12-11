Cerca

Vacanze sulla neve: ecco il supporto ideale per trasportare sci e snowboard in auto

Un accessorio indispensabile per viaggiare in montagna.

Vacanze sulla neve: ecco il supporto ideale per trasportare sci e snowboard in auto
Vai ai commenti
Daniele Di Geronimo
Daniele Di Geronimo
Pubblicato il 11 dic 2025

Si avvicina il momento delle vacanze di Natale e, di conseguenza, della settimana bianca o anche di un weekend sulla neve. Una coppia appassionata di sci e snowboard, una famiglia in partenza per le vacanze invernali o un gruppo di amici che si ritrova per una sciata fuori città devono spesso fare i conti con l’ingombro dell’attrezzatura da neve. In questi casi, scegliere il giusto sistema di trasporto può fare la differenza, sia in termini di comodità che di sicurezza. Su eBay è oggi in offerta a meno di 50€ un pratico portasci e snowboard universale.

Kit portasci e snowboard da auto a meno di 50€

Struttura sicura e compatibile con le barre da tetto

Per chi ha un’automobile già dotata delle barre portatutto, un portasci con attacco diretto è una delle soluzioni più pratiche per evitare di riempire il bagagliaio o, peggio ancora, l’abitacolo. Quello in offerta su eBay è un modello attualmente versatile anche grazie al supporto in alluminio capace di ospitare fino a quattro paia di sci oppure due tavole da snowboard. Il design è pensato per rispondere agli standard internazionali e integra un profilo interno in gomma che protegge l’attrezzatura durante il trasporto. L’intera struttura, rialzata e aerodinamica, consente inoltre di mantenere una distanza di sicurezza dalla carrozzeria, evitando possibili graffi o danni al tetto.

Portasci e snowboard per auto da barre universale Menabò Iceberg

Portasci e snowboard per auto da barre universale Menabò Iceberg

48,99
Vedi l’offerta

Dal punto di vista tecnico, questo tipo di portasci offre una buona combinazione di resistenza e leggerezza. Con una portata massima di 28 kg, permette un fissaggio saldo e rapido attraverso l’inserimento in cava con sistema a T, compatibile con la maggior parte delle barre universali in commercio. Le operazioni di carico e scarico risultano intuitive anche con i guanti, mentre la presenza della serratura antifurto garantisce maggiore tranquillità nelle soste. Il prodotto ha ottenuto la certificazione TÜV-GS e ha superato i test City Crash, rivelandosi adatto all’uso stradale fino a una velocità massima di 130 km/h.

Kit portasci e snowboard da auto a meno di 50€

Un accessorio indispensabile per la stagione invernale e un’ottima idea regalo in vista delle prossime festività e in previsione di una giornata sulla neve.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
Ti potrebbe interessare:
2
Un’alternativa pratica e sicura al cric tradizionale per sollevare l’auto
Offerte e Promozioni
5
Manutenzione auto e non solo, il set da 97 attrezzi in un’unica valigetta
Offerte e Promozioni
21
Un kit a meno di 30€ per il tagliando della Panda, della 500 e della Ypsilon
Offerte e Promozioni
7
Per la tua auto scegli un olio che protegge davvero il motore
Offerte e Promozioni
Commenti Regolamento
La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.

La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.