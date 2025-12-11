Caterham Project V, al Tokyo Auto Salon di gennaio il primo prototipo funzionante della sportiva elettrica

L’arrivo del modello di serie della Project V, il concept della prima sportiva elettrica di Caterham era atteso tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026. Dopo oltre un anno di silenzio, il costruttore britannico ha annunciato che presenterà un prototipo (quasi definitivo) della Project V il prossimo 9 gennaio in occasione del Tokyo Auto Salon. Si tratta del primo esemplare realmente funzionante del progetto, un segnale concreto che lo sviluppo sta finalmente procedendo.

Il progetto originario

Il Project V è stato mostrato per la prima volta nel 2023, sotto forma di concept al Goodwood Festival of Speed. All’epoca si parlava di un’auto prodotta in Italia con un prezzo di circa 90.000€ (meno di 80.000 sterline). Da allora, però, la comunicazione sul progetto si è interrotta quasi completamente, salvo la conferma della collaborazione con Yamaha per la fornitura del motore elettrico posteriore.

Dal punto di vista tecnico, il concept adottava un motore posteriore da 272 CV (200 kW) alimentato da una batteria da 55 kWh, con un’autonomia stimata in 400 km secondo il ciclo WLTP. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avveniva in 4,5 secondi, mentre la velocità massima era di 230 km/h. Il telaio, costruito in fibra di carbonio e alluminio, consentiva di contenere il peso complessivo a 1.190 kg nella configurazione 2+1, mentre la versione di serie era prevista anche in configurazione 2+2. Lunga 4,25 metri, la vettura adottava sospensioni a doppio braccio oscillante su entrambi gli assi, pneumatici Michelin Pilot Sport 4S e cerchi da 19” all’anteriore e 20”. La ricarica rapida permetteva di passare dal 20% all’80% in appena 15 minuti con corrente continua fino a 150 kW.

Il nuovo prototipo verrà utilizzato per avviare un programma di test completo tramite il quale, come spiegato l’amministratore delegato Kazuho Takahashi, verificare il funzionamento del powertrain Yamaha, la sicurezza, le prestazioni e la tenuta del telaio.

Un progetto nato in un contesto molto diverso

Resta però qualche dubbio sulle tempistiche. Considerando che i test dinamici stanno partendo solo ora, appare difficile immaginare un lancio entro il 2026. Inoltre, da quando il concept è stato presentato, lo scenario competitivo è cambiato radicalmente. La tecnologia alla base delle auto elettriche ha, infatti, fatto importanti passi in avanti. Parallelamente, però, il mercato delle sportive elettriche ha perso lo slancio iniziale. Anche marchi blasonati come Lotus stanno rallentando e il progetto Type 135, pensato come erede elettrica della Emira, non ha ancora una data ufficiale per il debutto.

Non è chiaro, al momento, se e quanto la Project V sia stata modificata rispetto al concept originale. L’auto dovrà dimostrare di essere non solo interessante sul piano tecnico, ma anche sostenibile dal punto di vista commerciale. Per un marchio come Caterham, noto per la leggerezza estrema e il piacere di guida meccanico, il passaggio all’elettrico rappresenta una sfida importante che metterà alla prova la capacità del marchio di reinventarsi senza snaturarsi.