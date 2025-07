Renault 5 Monte Carlo Edition omaggia la Clio Williams ma le prestazioni sono da city car

Nostalgia della Renault Clio Williams? Questa piccola sportiva primi anni ’90 occupa un posto molto speciale nella storia delle hot hatch. Purtroppo, no, Renault non intende darle un’erede e oggi la gamma della Clio, prossima al debutto della nuova generazione, non include alcuna variante ad alte prestazioni. Se cerchiamo una compatta sportiva nella gamma del Gruppo Francese dobbiamo guardare all’Alpine A290 completamente elettrica, costruita sulla piattaforma della Renault 5. Tuttavia, per chi è attratto dalla tradizione e dal design, ora c’è una R5 in edizione limitata che si ispira alla nostalgia e strizza l’occhio proprio alla Clio Williams del passato. Si tratta della Renault 5 Monte Carlo Edition che sarà realizzata in soli 25 esemplari tutti disponibili solamente per il mercato dei Paesi Bassi.

ANIMA ELETTRICA

Attenzione, non si tratta di un progetto ufficiale Renault ma di un’iniziativa frutto della collaborazione tra il concessionario olandese Zeeuw & Zeeuw e lo specialista di design Re-Volve che insieme hanno voluto proporre un qualcosa che rendesse omaggio alla tradizione motorsport di Renault. Dunque, come base non si è presa la Clio ma la Renault 5 elettrica che è stata personalizzata nell’estetica e negli interni. La Renault 5 Monte Carlo Edition è rifinita in Midnight Blue con tetto nero a contrasto e si caratterizza per una speciale livrea che include dettagli dorati su mascherina, fiancate e portellone che richiamano la Clio Williams del passato. La vettura adotta anche cerchi in lega da 19 pollici dorati.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Zeeuw & Zeeuw Renault (@zeeuwenzeeuw.renault)

Per quanto riguarda, invece, l’abitacolo, troviamo rivestimenti in pelle nera e Alcantara con cuciture dorate, oltre a una targhetta commemorativa sulla console centrale. Sui sedili non troviamo l’emblema blu “W" della Clio Williams ma un “5" dorato.

MOTORE: ABBIAMO UN PROBLEMA

La Clio Williams si ricorda per le sue prestazioni da piccola sportiva. La Renault 5 Monte Carlo Edition sicuramente non ce la ricorderemo per il medesimo motivo. Sorprendentemente, non si basa sulla versione più potente della R5 da 150 CV ma su quella da appena 120 CV abbinata ad una batteria da 40 kWh per un’autonomia di poco superiore ai 300 km. Renault afferma che questa configurazione consente un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 9 secondi e una velocità massima di 150 km/h. Prestazioni come queste non sono all’altezza della tradizione del marchio Williams. In sostanza, si tratta solo di una city car con un vestito da “sportiva". Comunque, per chi è disposto a rinunciare alle prestazioni, la nuova Renault 5 Monte Carlo Edition è proposta ad un prezzo di 37.995 euro.