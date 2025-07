Questo camper-van di Ford non teme nulla, nemmeno il fuoristrada

Ford Transit Custom Nugget è un apprezzato camper-van con due letti matrimoniali adatti a ospitare quattro adulti, piccolo angolo cottura e tutto quanto serve per chi ama la vita all’aria aperta. Ma per chi ama davvero l’avventura potrà rivolgersi a Terranger che ha messo mano a questo camper per proporre qualcosa di speciale in grado di affrontare davvero ogni tipo di fida. Il risultato di questo lavoro è stato mostrato di recente all’Abenteuer & Allrad Messe 2025 a Bad Kissingen.

PRONTO A TUTTO

TECNOLOGIA E DOTAZIONI

Insomma, per chi non vuole fermarsi nemmeno di fronte ad una strada sterrata c’è la soluzione giusta e per gli interessanti questa particolare versione “fuoristrada" del camper-van di Ford è disponibile all’interno del negozio Nugget Store dove può essere ulteriormente personalizzata. Quali sono le modifiche che caratterizzano questa versione speciale del Ford Transit Custom Nugget? L’elenco è molto lungo ma innanzitutto si è intervenuti sull’assettograzie a nuove sospensioni. Il camper adotta poi c. Non mancano nemmeno protezioni laterali e sottoscocca per proteggere il motore, il serbatoio carburante e AdBlue e l’assale posteriore. Si tratta tutti di interventi che permettono a questo speciale veicolo di poter affrontare con maggiore sicurezza anche tratti sterrati. Per questa versione “off-road" del camper-van di Ford sono disponibile 3 livree differenti, tutte che richiamano il DNA più avventuroso del veicolo.

Per poter affrontare al meglio davvero ogni sfida, il camper-van è dotato anche di unche permette di alimentare i sistemi di bordo. Per una migliore gestione dell’energia sono presentiper un totale di 300 Ah (espandibili). All’interno è presente anche un display che permette di gestire tutte le funzioni del camper. Volendo, è possibile collegare pannelli solari esterni aggiuntivi direttamente al veicolo in modo da poter disporre di energia sufficiente per una completa indipendenza. Grazie alle prese interne è possibile alimentare computer e piccoli dispositivi elettrici.Ovviamente non mancano tutte quelle dotazioni che garantisconoed è possibile personalizzare la dotazione in base alle proprie esigenze. Tra le chicche c’è il sistema di sicurezza Bear-Lock che blocca porte e portellone che potranno essere sbloccati solo tramite app o pulsante. Ovviamente, il limite della personalizzazione è il budget a disposizione anche perché già di base la conversione non costa poco, dato che si parte già da 36 mila euro aggiuntivi al costo del camper-van.