Elon Musk apre un ristorante, il Tesla Diner è praticamente finito e sembra fantastico

Uno dei progetti più particolari di Elon Musk sta arrivando a conclusione. Parliamo del Tesla Diner, un “retro-futuristico” ristorante dotato di Supercharger e schermi cinematografici giganti. Era il 2018 quanto Musk annunciò di voler aprire un “ristorante drive-in” vecchio stile dotandolo di Supercharger. L’idea era quella di costruirlo a Los Angeles. Si pensava ad uno scherzo ma il numero uno della casa automobilistica era “serissimo”. Pochi mesi dopo, infatti, Tesla presentò domanda per ottenere un permesso per la costruzione di “un ristorante e una stazione Supercharger” a Santa Monica. Il progetto, però, rimase in standby per diverso tempo, pare per questioni normative.

Team did great work making it one of the coolest spots in LA! https://t.co/wRuyeh9x00

I just had dinner at the retro-futuristic @Tesla diner and Supercharger.

Quale che fosse il vero motivo, Tesla ha comunque costruito su questo sito una stazione Supercharger. Venendo a tempi più recenti, nel 2022 la casa automobilistica depositò i piani di costruzione, offrendo un primo sguardo a quello che avrebbe voluto davvero realizzare. Nel 2023 sono poi partiti iniziati i lavori di costruzione del ristorante. A 7 anni dal suo annuncio iniziale, il progetto sembra ora pronto per essere inaugurato.

Così lo ha definito Elon Musk che attraverso un messaggio su X (ex Twitter) ha fatto sapere di aver cenato all’interno del ristorante, segno che manca davvero poco all’apertura al pubblico. Infatti, pare che negli ultimi giorni ci siano stati diversi movimenti all’interno della struttura, segno che probabilmente si stanno sistemando gli ultimi dettagli prima dell’inaugurazione vera e propria. Particolarità, alcune foto recenti del Tesla Diner circolate sui social network mostrano all’interno del ristorante anche un robot Tesla Optimus. Possibile che l’azienda lo utilizzi per assolvere ad alcune funzioni.

First look at Tesla’s completed Hollywood diner and Supercharger! It looks sick! Really dope futuristic/retro vibe.

Tesla has completely taken down the fencing surrounding the whole place, so these photos were able to be taken from the public sidewalk/street.

The diner features… pic.twitter.com/AgIg5zYF7Y

— Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) July 9, 2025