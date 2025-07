ZTL Fascia Verde Roma, verso la proroga per le diesel Euro 5: lo stop slitta al 2026

L’emendamento al decreto Infrastrutture che ha permesso di rimandare al 2026 lo stop alla circolazione delle auto diesel Euro 5 nelle regioni del Bacino Padano (Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto) non ha effetti per un problema simile che riguarda la città di Roma. Come avevamo scritto, nella Capitale, dal primo novembre scatterà il divieto alla circolazione sempre delle auto diesel Euro 5 all’interno ZTL fascia verde che abbraccia buona parte della città. Potenzialmente i veicoli colpiti sarebbero migliaia e per tale motivo il Comune ha chiesto una proroga alla Regione Lazio. Serve quindi una misura differente rispetto a quella che ha permesso di salvare le vetture del Bacino Padano. Proroga che, a quanto pare, è in arrivo entro fine mese come riportano alcuni quotidiani come Il Messaggero.

TUTTO RINVIATO A NOVEMBRE 2026

Ricordiamo che il Piano di risanamento dell’aria della Regione Lazio prevede che dal primo novembre al 31 marzo le vetture con motori endotermici diesel fino a euro 5 e benzina fino a euro 2 non potranno circolare nella ZTL. Lo stop sarebbe dal lunedì al sabato, 24 ore su 24. Serve quindi una proroga per evitare disagi ai cittadini che pare sia in arrivo e mancherebbe solamente un ok formare da parte della Regione Lazio. Questo significa che lo stop alla circolazione delle diesel Euro 5 sarebbe rinviato di un anno e cioè a novembre 2026. Si tratterebbe nei fatti di una seconda proroga visto che lo scorso anno di seguì la stessa strada per rinviare lo stop dei veicoli diesel Euro 4.



L’annuncio ufficiale dovrebbe quindi arrivare a breve. Va comunque evidenziato che il Comune, per poter ottenere una proroga, dovrà attuare delle misure compensative dato che non ci sarà il blocco della circolazione delle più inquinanti Euro 5 diesel. Quali? Ad esempio la piantumazione di nuovi alberi, incentivi all’uso del trasporto pubblico fino alla riduzione dell’uso e delle temperature degli impianti di riscaldamento.



