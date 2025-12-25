Suzuki e Vitara vs Hyundai Kona, sfida tra SUV compatti: confronto, versioni e prezzi

Suzuki e Vitara ha fatto da poco il suo debutto in Italia. Si tratta di un SUV elettrico su cui la casa automobilistica giapponese punta molto. Sul mercato questo modello italiano è proposto ad oggi solamente nella versione con doppio motore e la trazione integrale. I SUV/crossover piacciano molto e la competizione è sempre più agguerrita. Tra i rivali che la nuova e Vitara dovrà affrontare c’è sicuramente la Hyundai Kona che, come sappiamo, oltre ad essere proposta con motorizzazioni endotermiche/ibride si può avere anche in due versioni 100% elettriche. Andiamo quindi a mettere a confronto questi due SUV per scoprire le loro principali caratteristiche.

DIMENSIONI E DESIGN

Suzuki e Vitara misura 4.275 mm lunghezza x 1.800 mm larghezza x 1.635 mm altezza, con un passo di 2.700 mm. Lo spazio per i bagagli? 244 litri che salgono a 310 litri facendo scorrere i sedili posteriori in avanti. Il SUV, progetto congiunto con Toyota, presenta un design che richiama quello del concept eVX ma con un look ovviamente un più tradizionale. Il frontale, in particolare, propone gruppi ottici con firma luminosa a forma di Y collegati tra loro da un inserto di colore nero interrotto al centro dal logo Suzuki.

Passiamo alla Hyundai Kona che misura 4.350 mm lunghezza x 1.825 mm larghezza x 1.580 mm altezza, con un passo di 2.660 mm. Per i bagagli a disposizione ci sono 466 litri. Il crossover coreano presenta un frontale caratterizzato da una particolare firma luminosa a LED che corre orizzontalmente sul frontale. Per chi cerca un po’ più di grinta nel look c’è l’allestimento N Line. La versione con motori elettrici della Kona dispone di una firma luminosa a pixel come negli altri modelli BEV del marchio coreano.

INTERNI E TECNOLOGIA

L’abitacolo della nuova Suzuki e Vitara offre un’impostazione molto concreta, tipica dei marchi giapponesi. Ovviamente non manca la tecnologia e sulla plancia troviamo lo schermo della strumentazione digitale da 10,25 pollici e il display touch del sistema infotainment da 10,1 pollici. Andando avanti, sul tunnel centrale della e Vitara troviamo presenti due portabicchieri, il pad per la ricarica wireless degli smartphone, alcuni comandi fisici come quelli delle modalità di guida e il selettore circolare della trasmissione.

Passiamo alla Hyundai Kona dove la plancia è dominata dal doppio schermo da 12,3 pollici, il primo per la strumentazione ed il secondo per il sistema infotainment vero e proprio. Non mancano poi una serie di pulsanti fisici per gestire facilmente alcune funzionalità di bordo come la climatizzazione. Ovviamente non mancano i supporti ad Apple CarPlay e ad Android Auto che sono presenti anche sul modello di casa Suzuki.

MOTORI E AUTONOMIA

Suzuki e Vitara è proposta sul nostro mercato in un’unica motorizzazione. Il powertrain è composto da un motore da 174 CV posto sull’asse anteriore e da un’unità da 65 CV su quello posteriore. La potenza di sistema arriva a 184 CV e ovviamente i due motori permettono di disporre della trazione integrale che sfrutta la tecnologia ALLGRIP-e per offrire la massima sicurezza alla guida in tutte e condizioni. Ad alimentare il tutto c’è una batteria con celle LFP da 61 kWh che permette un’autonomia di 396 – 412 km secondo il ciclo WLTP, 525 km in città. In realtà, al momento della presentazione il SUV elettrico giapponese era stato svelato anche con altre due motorizzazioni che sono le seguenti:

Singolo motore da 106 kW e 193 Nm, batteria da 49 kWh e autonomia pari a 345 km

Singolo motore da 128 kW e 193 Nm, batteria da 61 kWh e autonomia pari a 428 km

Passiamo alla Hyundai Kona. Prendiamo a riferimento il modello elettrico visto il confronto con il modello giapponese. Per la Hyundai Kona Electric, due sono le motorizzazioni con con cui si può avere. La prima vede un motore da 135 CV abbinato ad una batteria con una capacità di 48,6 kWh per un’autonomia di 380 km. La seconda, invece, un propulsore da 204 CV alimentato da un accumulatore da 64,8 kWh per una percorrenza di 440 – 510 km (cerchi da 19 o da 17 pollici). Per chi cerca motorizzazioni “classiche", Kona si può avere con un motore turbo benzina 1.0 T-GDI con cambio manuale da 115 CV, un motore 1.6 T-GDI con cambio automatico DCT da 150 CV e un full-hybrid 1.6 GDI da 138 CV.

PREZZI

Nuova Suzuki e Vitara si può avere in Italia a partire da 38.900 euro, mentre Hyundai Kona da 38.300 euro per il modello elettrico. Per le versioni endotermiche si parte da 26.700 euro.