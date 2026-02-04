Alfa Romeo e l’Arma dei Carabinieri celebrano 75 anni di collaborazione storica

Il sodalizio tra Alfa Romeo e l’Arma dei Carabinieri dura da tantissimo tempo. In occasione dell’evento sportivo “Arma 1814 Ski Challenge”, la casa automobilistica ha aperto ufficialmente le celebrazioni del 75° anniversario della sua collaborazione con i Carabinieri.

UN SODALIZIO LUNGO 75 ANNI

Il tutto è iniziato nel secondo dopoguerra; la prima Alfa Romeo dell’Arma fu la 1900 M “Matta” del 1951. Con la Giulia degli Anni ‘60, che venne impiegata dal 1963 al 1968 nasce la “Gazzella", del Nucleo Radiomobile, simbolo del pronto intervento. Da allora il legame tra l’Arma e Alfa Romeo è proseguito negli anni: Alfetta, 90, 75, 155, 156 e 159, Giulietta, Giulia, Tonale, arrivando fino alla Giulia Quadrifoglio. Molte di queste vetture sono in mostra oggi presso il Museo Alfa Romeo, nella sezione “Alfa Romeo in Divisa” realizzata in collaborazione con l’Arma e inaugurata il 24 giugno 2020 in occasione del 110° anniversario del Biscione.

Durante la manifestazione, i presenti hanno potuto ammirare la Giulia Quadrifoglio con la livrea dei Carabinieri che ha preso parte, insieme alle autorità, alle attività addestrative, tra cui il lancio dei paracadutisti sportivi, la gara tiratori scelti, la simulazione di un salvataggio con cani ed elicotteri e tanto altro. La Giulia Quadrifoglio è stata recentemente consegnata all’Arma dei Carabinieri ed è dotata di un equipaggiamento speciale per il trasporto rapido e sicuro di organi e sangue, per assicurare la massima efficienza nelle missioni sanitarie. Sotto al cofano di questa berlina sportiva, ricordiamo, trova posto un potente motore 2.9 V6 da 520 CV.

Sul lungo sodalizio con l’Arma dei Carabinieri, Santo Ficili, CEO Alfa Romeo ha dichiarato:

75 anni di unione con l’Arma dei Carabinieri rappresentano un legame che va oltre la semplice collaborazione. Alfa Romeo e l’Arma dei Carabinieri condividono da sempre gli stessi valori: dedizione, coraggio, eccellenza italiana. Questo anniversario rappresenta per noi un orgoglio profondo e un impegno rinnovato nel mettere il meglio della nostra tecnologia e della nostra passione al servizio di chi protegge il Paese ogni giorno.

Il Generale di Corpo d’Armata, Salvatore Luongo, ha poi aggiunto: