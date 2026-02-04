BYD spinge ancora oltre la ricarica rapida: in arrivo colonnine da 1.500 kW

BYD sta investendo molto sulla ricarica con l’obiettivo di ridurre i tempi dei pieni di energia per avvicinarsi sempre di più a quelli di un pieno di benzina o diesel. Per farlo, la casa automobilistica non sta solamente lavorando sulle auto e sulle batterie. Infatti, BYD sta migliorando anche l’infrastruttura di ricarica. Lo scorso anno abbiamo visto come il costruttore cinese abbia presentato le sue prime colonnine megawatt che dovrebbero iniziare ad essere installate pure in Europa nel corso del 2026. A quanto pare, BYD in Cina sta andando ancora oltre. Secondo quanto riporta la stampa cinese, il sistema di ricarica rapida megawatt di seconda generazione di BYD potrebbe arrivare a supportare potenze fino a 1.500 kW. Insomma, la casa automobilistica cinese avrebbe realizzato una colonnina ancora più potente di quella introdotta solo lo scorso anno.

RICARICHE ANCORA PIÙ RAPIDE

Le nuove colonnine permetteranno di sfruttare i vantaggi delle nuove batterie e delle nuove architetture che consentono la ricarica megawatt. Secondo alcune indiscrezioni, queste nuove colonnine sarebbero in grado di ricaricare le auto con una potenza di picco di oltre 1.360 kW e supporterebbero una ricarica a 10C. Tradotto, viene stimato un recupero di autonomia di circa 400 km in 5 minuti. Queste colonnine megawatt di seconda generazione di BYD sarebbero compatibili con BYD Han, Tang e altri modelli dotati delle nuove architetture in grado di gestire potenze così elevate. Queste colonnine dispongono di cavi raffreddati a liquido e di un sistema di distribuzione intelligente dell’energia per ottimizzare le operazioni di ricarica. Ogni stazione disporrebbe di un sistema di accumulo ancora più grande.

BYD ha presentato il suo sistema di ricarica rapida da megawatt di prima generazione a marzo 2025. Alla fine dello scorso anno, la casa automobilistica aveva installato oltre 500 stazioni di ricarica megawatt in più di 200 città in Cina. L’espansione di questa infrastruttura continuerà nel 2026 e visto quanto emerso è possibile che BYD inizi presto ad installare anche le colonnine megawatt di seconda generazione. Le partnership con Xiaoju Charging e Xindiantu mirano a supportare la costruzione di oltre 15.000 stazioni entro il 2026.

SEMPRE PIÙ RICARICA MEGAWATT IN CINA

Ovviamente si attendono maggiori informazioni direttamente da BYD ma in Cina lo sviluppo di un’infrastruttura di ricarica megawatt sta andando avanti velocemente. Infatti, diverse case automobilistiche hanno svelato le loro stazioni di ricarica che hanno iniziato ad installare. Ovviamente, per sfruttare le potenzialità di queste colonnine servono anche auto compatibili che progressivamente, almeno in Cina, stanno arrivando sul mercato.