La ricarica flash dei veicoli elettrici BYD in 5 minuti sta arrivando in Europa

BYD sta lavorando a 360 gradi per creare un completo ecosistema dedicato alle auto elettriche. La casa automobilistica sta lavorando moltissimo anche sul fronte della ricarica per rendere l’ansia da autonomia un lontano ricordo. Lo abbiamo visto alcuni mesi fa, BYD ha presentato e poi lanciato in Cina le sue prime colonnine megawatt. Contestualmente, ha portato al debutto sul mercato i suoi primi modelli in grado di poter sfruttare punti di ricarica così potenti. Parliamo delle nuove Han L e Tang L che sono in grado di ricaricare raggiungendo una potenza di picco attorno a 1.000 kW. In soli 5 minuti posso rifornire di energia, recuperando oltre 400 km autonomia. Insomma, una tecnologia che permette di rendere i tempi delle ricariche sempre più vicini a quelli di un classico rifornimento di carburante.

I Megawatt Flash Charger non saranno però un’esclusiva della Cina in quanto BYD ha già confermato che intende portarli pure in Europa per realizzare una sua rete di punti di ricarica ultrafast. A quanto pare il lavoro sta andando avanti dato che la casa automobilistica ha iniziato ad assumere personale per espandere la sua rete megawatt nel Vecchio Continente.

BYD, RICARICA FLASH IN EUROPA NEL 2026

Su LinkedIn, infatti, possiamo leggere che BYD sta assumendo almeno due figure in Europa per implementare l’infrastruttura per la ricarica rapida e per costruire e gestire il suo centro operativo dedicato all’infrastruttura che avrà la sua sede nei Paesi Bassi. L’azienda è alla ricerca di una persona con una vasta esperienza nel settore della ricarica per veicoli elettrici e dei sistemi di accumulo di energia a batteria. Pare che si cerchi una figura che sappia supervisionare quasi ogni aspetto della realizzazione di una stazione di ricarica per veicoli elettrici. Insomma, il lavoro sta andando avanti e a quanto sappiamo il 2026 sarà cruciale perché inizieranno le installazione di questa stazioni ultrafast.

BYD renderà disponibili a tutte le auto elettriche le sue colonnine megawatt ma solamente i modelli BYD predisposti saranno in grado di sfruttare al massimo le potenzialità di tali punti di ricarica. Per la casa automobilistica cinesi si tratta chiaramente di un vantaggio non da poco. Al momento, comunque, in Europa non c’è alcun modello BYD in grado di sfruttare tali potenze ma possiamo facilmente immaginare che ne arriveranno. Non rimane che seguire questo progetto e scoprire cosa effettivamente la casa automobilistica realizzerà in Europa.