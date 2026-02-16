Offerta Alfa Romeo Stelvio diesel 210 CV, maxi sconto e finanziamento con rate da 449 euro
Continua l'offerta sulla Stelvio che permette di ottenere uno sconto di quasi 11.500 euro e un finanziamento con rate da 449 euro
L’attuale Alfa Romeo Stelvio avrà una vita ancora molto lunga. Come abbiamo scritto diverse volte in passato, la nuova generazione è stata rimandata e quindi la produzione dell’attuale SUV continuerà fino alla fine del 2027. Da quanto sappiamo non sono previsti restyling ma piuttosto serie speciali e piccole novità. Intanto, per tutto il mese di febbraio, il SUV con la motorizzazione 2,2 diesel da 210 CV continua ad essere offerto con un maxi sconto e un finanziamento che permetterà di acquistarlo con rate da 449 euro al mese.
ALFA ROMEO STELVIO 2.2 DIESEL: CARATTERISTICHE
La protagonista della promozione è l’Alfa Romeo Stelvio 2.2 Turbo Diesel 210 CV in allestimento Sprint. Questo modello di poco meno di 4,7 metri di lunghezza può contare su di un motore 4 cilindri diesel di 2,2 litri di cilindrata in grado di erogare 210 CV. Da 0 100 km/h in 6,6 secondi e velocità massima di 215 km/h. La trasmissione è affidata ad un cambio automatico a 8 rapporti. Il prezzo? 62.300 euro.
L’OFFERTA: SCONTO, FINANZIAMENTO, RATE E INTERESSI
Fino al 28 febbraio in caso di permuta e di finanziamento, il prezzo del SUV scende a 50.831 euro. Si tratta di un maxi sconto di quasi 11.500 euro. Con un anticipo di 9.015 euro si potrà portare a casa la Stelvio con rate da 449 euro al mese.
- 48 rate da 449 euro/mese
- TAN (fisso) 4,49% TAEG 5,34%
- Anticipo 9.015 euro
- Rata finale residua 27.895 euro
- Prezzo promo da 50.831 euro
Di seguito del complete condizioni economiche con riportato sul sito Alfa Romeo.
Anticipo 9.015 euro – Importo Totale del Credito 42.087 euro. L’offerta include il servizio Identicar 12 mesi di 271 euro. Importo Totale Dovuto 49.104,18 euro composto da: Importo Totale del Credito, spese di istruttoria 395 euro, Interessi 6.347,97 euro, spese di incasso mensili 3,5 euro, imposta sostitutiva sul contratto da addebitare sulla prima rata di 106,21 euro. Tale importo è da restituirsi in 48 rate come segue: 47 rate da 449 euro e una Rata Finale Residua (pari al Valore Garantito Futuro) 27.895 euro incluse spese di incasso mensili di 3,5 euro. Spese invio rendiconto periodico cartaceo: 0 euro all’anno. TAN (fisso) 4,49%, TAEG 5,34%. Solo in caso di restituzione e/o sostituzione del veicolo alla scadenza contrattualmente prevista, verrà addebitato un costo pari a 0,1 euro al km ove il veicolo abbia superato il chilometraggio massimo di 80.000 km.