Offerta Alfa Romeo Stelvio diesel 210 CV, maxi sconto e finanziamento con rate da 449 euro

L’attuale Alfa Romeo Stelvio avrà una vita ancora molto lunga. Come abbiamo scritto diverse volte in passato, la nuova generazione è stata rimandata e quindi la produzione dell’attuale SUV continuerà fino alla fine del 2027. Da quanto sappiamo non sono previsti restyling ma piuttosto serie speciali e piccole novità. Intanto, per tutto il mese di febbraio, il SUV con la motorizzazione 2,2 diesel da 210 CV continua ad essere offerto con un maxi sconto e un finanziamento che permetterà di acquistarlo con rate da 449 euro al mese.

ALFA ROMEO STELVIO 2.2 DIESEL: CARATTERISTICHE

La protagonista della promozione è l’Alfa Romeo Stelvio 2.2 Turbo Diesel 210 CV in allestimento Sprint. Questo modello di poco meno di 4,7 metri di lunghezza può contare su di un motore 4 cilindri diesel di 2,2 litri di cilindrata in grado di erogare 210 CV. Da 0 100 km/h in 6,6 secondi e velocità massima di 215 km/h. La trasmissione è affidata ad un cambio automatico a 8 rapporti. Il prezzo? 62.300 euro.

L’OFFERTA: SCONTO, FINANZIAMENTO, RATE E INTERESSI

Fino al 28 febbraio in caso di permuta e di finanziamento, il prezzo del SUV scende a 50.831 euro. Si tratta di un maxi sconto di quasi 11.500 euro. Con un anticipo di 9.015 euro si potrà portare a casa la Stelvio con rate da 449 euro al mese.

48 rate da 449 euro/mese

TAN (fisso) 4,49% TAEG 5,34%

Anticipo 9.015 euro

Rata finale residua 27.895 euro

Prezzo promo da 50.831 euro

Di seguito del complete condizioni economiche con riportato sul sito Alfa Romeo.