Tesla porta Grok in Italia: ecco come funziona sulle auto elettriche di Elon Musk

Dopo una prima fase di sperimentazione solo per i clienti americani, Tesla ha deciso di rendere disponibile Grok sulle sue auto anche in Europa. Stando infatti a quanto comunicato attraverso l’account X (ex Twitter) di Tesla Europe, Grok è stato reso disponibile in 9 Paesi del Vecchio Continente: Regno Unito, Irlanda, Germania, Svizzera, Austria, Italia, Francia, Portogallo e Spagna. Dunque, nell’elenco c’è anche l’Italia.

COME FUNZIONA?

Secondo la documentazione di supporto di Tesla, Grok è attualmente disponibile solo sui veicoli dotati dell’infotainment con chip AMD. I veicoli devono disporre della versione software 2025.26 o successiva. Cosa può fare sulle vetture in Europa? Può rispondere a quasi tutte le domande utilizzando informazioni in tempo reale e anche aggiungere/modificare destinazioni di navigazione. Per poter sfruttare queste nuove funzionalità, le vetture devono disporre anche di Premium Connectivity o di una connessione WiFi. Tesla sottolinea che Grok non va a sostituire i comandi vocali standard per i controlli del veicolo, semmai ad oggi rappresenta un’integrazione. Al momento, gli utenti non necessitano di un account Grok o di un abbonamento per abilitarne le funzionalità.

.@Grok is coming to Teslas in Europe⁰⁰It can answer almost any question using real-time information & also add/edit navigation destinations to become your personal guide⁰⁰Initially rolling out in⁰– UK⁰– Ireland⁰– Germany⁰– Switzerland⁰– Austria⁰– Italy⁰– France⁰–… pic.twitter.com/PlcIad73I1 — Tesla Europe, Middle East & Africa (@teslaeurope) February 16, 2026

Le interazioni con Grok sono elaborate in modo sicuro da xAI. Le conversazioni rimangono anonime per Tesla e non sono collegate al proprietario della vettura o all’auto. Grok si può attvare o attraverso l’app sull’infotainment oppure tenendo premuto il pulsante del microfono sul volante. Questo è ovviamente solo l’inizio, perché da tempo Elon Musk ha promesso che intende ampliare le funzionalità di Grok all’interno delle sue auto per trasformarlo in un completo e avanzato assistente vocale. Miglioramenti arriveranno con il tempo grazie anche agli aggiornamenti OTA che Tesla è solita rilasciare per le sue autovetture elettriche.