Tesla porta Grok sulle auto con l'aggiornamento 2025.26: ecco come funziona

Lo avevamo anticipato, Tesla era sul punto di rendere disponibile Grok all’interno delle sue auto. Il momento è arrivato in quanto la casa automobilistica ha annunciato l’aggiornamento 2025.26 che tra le novità include proprio Grok. Tuttavia, l’integrazione dell’assistente virtuale non è ancora quella che ci si aspettava visto che ancora non è in grado di interfacciarsi con le auto per gestirne le funzioni. Entriamo nei dettagli e vediamo come funziona.

ANCORA IN BETA E SOLO PER GLI USA

L’integrazione di Grok è ancora in beta. Inoltre, è disponibile solamente per il mercato americano e per le vetture dotate del chip AMD Ryzen. Dunque, per poterlo provare in Europa bisognerà attendere ancora un po’. Che il suo utilizzo potesse essere limitato in una prima fase al mercato americano non è affatto strano, anzi, si attendeva una cosa simile. Tuttavia, probabilmente ci si aspettava qualcosa di più sulle funzionalità offerte sin da subito. Il fatto che non permetta ancora di interagire con l’auto rende Grok utile per ottenere solo informazioni. Nei fatti, è come utilizzare Grok sul computer o sullo smartphone. In ogni caso, è solo l’inizio.

Dunque, per il momento non va ancora a rimpiazzare lo scarno assistente vocale presente sulle auto elettriche di Elon Musk. Serviranno tempo ed ulteriori aggiornamenti per renderlo un completo assistete vocale per le Tesla. Nei prossimi mesi, con l’arrivo di nuovi update, sicuramente assisteremo a diversi miglioramenti. Non rimane che pazientare per poter disporre di questa importante novità che per essere utilizzata richiede la connettività Premium o la macchina collegata al WiFi. Per il momento non è necessario disporre di un abbonamento supplementare per poterlo utilizzare.

ALTRE NOVITÀ

L’aggiornamento 2025.26 non porta in dote solo Grok. Ci sono anche altre novità sebbene minori. Per esempio, sui modelli dotati di illuminazione ambientale, la striscia a LED può ora sincronizzarsi con la musica. Insomma, si può abbinare la colorazione dell’illuminazione ambientale alla musica ascoltata. Inoltre, ora è possibile salvare le impostazioni audio in più preset per adattarle alle preferenze di ascolto di persone o circostanze diverse. L’aggiornamento software include anche la possibilità di ingrandire e regolare la velocità di riproduzione dei video della dashcam. Il Cybertruck riceve anche l’app Dashcam Viewer aggiornata con una visualizzazione a griglia per semplificare la visualizzazione delle registrazioni. Con l’aggiornamento 2025.26 già in distribuzione, sono in arrivo quindi anche queste ed altre piccole novità.