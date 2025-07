Maserati guarda al futuro: e se tornasse il motore V8?

Maserati è alle prese con diversi problemi, soprattutto legati alle vendite che sono in forte ribasso. All’orizzonte c’è un nuovo piano industriale che Stellantis dovrebbe presentare a breve e che permetterà di rilanciare la Casa del Tridente. Un rilancio non sarà comunque semplice ma pare che nonostante le difficoltà che Maserati sta affrontando, ci potrebbe essere spazio per il ritorno del motore V8 che sicuramente sarebbe una novità gradita per i clienti. Nel 2023, Maserati aveva annunciato l’eliminazione graduale del suo V8, posizionando il motore V6 Nettuno come unità di riferimento fino al passaggio del marchio ad una gamma completamente elettrica entro il 2030. Sappiamo, però, che da allora le cose sono cambiate, molto cambiate, visto che si sta rivalutando l’intera strategia anche alla luce della domanda di auto elettriche ben inferiore a quanto stimato inizialmente.

TORNA IL MOTORE V8?

Il motore V6 Nettuno è oggi sicuramente il baricentro dell’offerta della Casa del Tridente, un’unità declinata in vari livelli di potenza che è stata elogiata più volte per le sue qualità. Eppure, la porta per un possibile ritorno del V8 non è del tutto chiusa come ha fatto capire Davide Danesin, Head of Maserati Engineering, all’interno di un’intervista con CarExpert.

Naturalmente conosciamo l’umore del mercato riguardo ai V8 e non diremmo che non utilizzeremo mai più un V8: forse per versioni speciali o altri modelli è qualcosa che potremmo prendere in considerazione. Ma di sicuro il Nettuno è al centro della nostra strategia di propulsione in questo momento. È molto innovativo, è super leggero, super compatto e ha una densità di potenza molto elevata. Quindi, dal punto di vista del design, il motore Nettuno ha davvero tutto ciò di cui abbiamo bisogno per offrire al cliente la migliore esperienza di guida.

Insomma, Danesin conferma la centralità del motor V6 Nettuno nella strategia di Maserati ma apre ad un possibile ritorno del V8 per versioni speciali o per futuri modelli. Dichiarazioni interessanti che seguono ad alcune scelte specifiche del Gruppo Stellantis in merito ai grandi motori endotermici. Non possiamo non ricordare che sotto la guida di Tavares, il motore V8 Hemi era stato eliminato, unità che adesso è tornata vista la grande richiesta da parte della clientela americana. Questo dimostra che i vertici del Gruppo potrebbero essere aperti ad un possibile ritorno del V8 anche per Maserati. Vedremo davvero un nuovo modello della Casa del Tridente equipaggiato anche con un motore V8? Lo scopriremo, intanto attendiamo la definizione del nuovo piano industriale che potrebbe dirci molto di quello che arriverà in futuro anche in termini di nuovi modelli.



[Fonte]